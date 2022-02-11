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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 февраля

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в грузинской столице 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузинские медики из 19 968 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 9 493 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 64 187 тестов на коронавирус, 39 833 – на антиген, 34 354 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 418 027 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 23 675 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 178 151 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 55 пациентов, а с начала пандемии – 15 459.На данный момент в Грузии 224 391 активный случай, из них 6 098 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 244 пациентов тяжелое, из них 275 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 869 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 216 424 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 41 человек.Показатель положительности по данным на 10 февраля составляет 31,11%, за две недели – 30,24%, за семь дней – 33,04%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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