https://sputnik-georgia.ru/20220211/inostrannye-eksperty-dovolny-restavratsiey-monastyrskogo-kompleksa-v-gruzii-264332439.html

UNESCO довольно реставрацией храма XII века в Грузии

UNESCO довольно реставрацией храма XII века в Грузии

Четыре итальянских эксперта изучали проблемы в монастырском комплексе Гелати, брали образцы и исследовали их 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T07:01+0400

2022-02-11T07:01+0400

2022-02-11T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) на западе Грузии в 2021 году, заявила министр культуры, спорта и молодежи страны Теа Цулукиани на брифинге.Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест положительно оценивает исследования, проведенные международными экспертами, который были приглашены министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь, выбранную ими методику и проведенные неотложные работы.Четыре итальянских эксперта изучали проблемы в монастырском комплексе Гелати, брали образцы и исследовали их в разное время в прошлом году.По словам министра, ICOMOS требует от Грузии, чтобы итальянские специалисты по росписи стен, отобранные министерством, продолжали работать, проводить лабораторные исследования в свете весьма критического состояния настенной росписи.Также рекомендуется провести аналогичную экспертизу всех остальных частей настенной росписи храма. Согласно документу, хотя временная крыша в настоящее время предотвращает дальнейшее проникновение дождевой воды, учитывая стабильность ситуации с деградацией, предлагаемые меры следует рассматривать как безотлагательную и неотложную необходимость.Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в грузинском храме Гелати >>Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, культура, тея цулукиани, гелати, юнеско