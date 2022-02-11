https://sputnik-georgia.ru/20220211/kakoy-ty---novyy-tbilisi-neobychnaya-vystavka-otkryvaetsya-v-stolitse-gruzii-264355150.html

Какой ты - новый Тбилиси? Необычная выставка открывается в столице Грузии

Какой ты - новый Тбилиси? Необычная выставка открывается в столице Грузии

Урбанистические метаморфозы и любовь к городу - "Карвасла" приглашает гостей и жителей столицы на интересную выставку 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T16:08+0400

2022-02-11T16:08+0400

2022-02-11T16:08+0400

музей "карвасла"

тбилиси

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Выставка работ грузинского художника Гоги Джапаридзе под названием "Город бетона и серы" открывается в Государственном музее истории Тбилиси им. И. Гришашвили ("Карвасла") 11 февраля.Посетители экспозиции увидят 25 картин, созданных живописцем в 2019-2020 гг., то есть большей частью в период пандемии коронавируса, а также инсталляцию на тему "Нового Тбилиси".Настроение этого непростого для грузинской столицы, да и всего мира, периода автор охарактеризовал как состояние "социального страха, молчания и отчужденности", отмечают в музее."Как говорит сам автор, он никогда не мог представить, что когда-нибудь найдет эстетику в уродливой архитектуре из бетонных блоков. В этом цикле целью его художественного поиска является представление т. н. "Нового Тбилиси", созданного в советское время и хорошо знакомого художнику", - говорится в анонсе выставки. В этой серии Джапаридзе можно будет увидеть два акцента - два документально-эмоциональных фокуса. "Фактически в каждой картине нам встречается конкретный адрес из новых районов Тбилиси, и каждый конкретный адрес связан с каким-то эмоциональным отрезком биографии художника", - поясняют в музее.Выставка продлится до 5 марта 2022 года включительно. Адрес музея "Карвасла" - Тбилиси, улица Сиони, 8. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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музей "карвасла", тбилиси, культура, грузия, новости