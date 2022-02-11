https://sputnik-georgia.ru/20220211/kamila-valieva-borba-za-pobedu-so-skandalom---foto-s-olimpiady-v-pekine-264336593.html

Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине

Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине

Известная российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе - Камила Валиева оказалась в центре скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. Смотрите в... 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T11:22+0400

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олимпийские игры в пекине

камила валиева

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Камиле Валиевой всего 15 лет. Несмотря на это, она уже успела завоевать множество спортивных наград. Чемпионка Европы (2022) и России (2022), чемпионка Мира среди юниоров (2020), победительница Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, а также победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.

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