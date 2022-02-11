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Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине
Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине
Известная российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе - Камила Валиева оказалась в центре скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. Смотрите в... 11.02.2022, Sputnik Грузия
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Камиле Валиевой всего 15 лет. Несмотря на это, она уже успела завоевать множество спортивных наград. Чемпионка Европы (2022) и России (2022), чемпионка Мира среди юниоров (2020), победительница Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, а также победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.
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фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, олимпийские игры в пекине, камила валиева, фото

Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине

11:22 11.02.2022
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Известная российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе - Камила Валиева оказалась в центре скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ее ярких выступлений в борьбе за победу.
Камиле Валиевой всего 15 лет. Несмотря на это, она уже успела завоевать множество спортивных наград. Чемпионка Европы (2022) и России (2022), чемпионка Мира среди юниоров (2020), победительница Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, а также победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON

Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине.

Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. - Sputnik Грузия
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© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON

Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время.

Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время. - Sputnik Грузия
2/11
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время.

© AFP 2022 / WANG ZHAO

Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).

Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). - Sputnik Грузия
3/11
© AFP 2022 / WANG ZHAO

Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Затем издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. Отмечалось, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества - триметазидин.

Затем издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. Отмечалось, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества - триметазидин. - Sputnik Грузия
4/11
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Затем издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. Отмечалось, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества - триметазидин.

© AP Photo / Jeff Roberson

Результат был доложен 8 февраля аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Результат был доложен 8 февраля аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). - Sputnik Грузия
5/11
© AP Photo / Jeff Roberson

Результат был доложен 8 февраля аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

© AP Photo / Bernat Armangue

Однако затем фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Но в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Однако затем фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Но в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS). - Sputnik Грузия
6/11
© AP Photo / Bernat Armangue

Однако затем фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Но в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

© AP Photo / Natacha Pisarenko

До сих пор золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде не вручены российской сборной. Это связано с допинг-пробой Валиевой.

До сих пор золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде не вручены российской сборной. Это связано с допинг-пробой Валиевой. - Sputnik Грузия
7/11
© AP Photo / Natacha Pisarenko

До сих пор золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде не вручены российской сборной. Это связано с допинг-пробой Валиевой.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.

Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой. - Sputnik Грузия
8/11
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.

© AP Photo / Jeff Roberson

Нужно дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу Валиевой. Именно так планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нужно дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу Валиевой. Именно так планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Sputnik Грузия
9/11
© AP Photo / Jeff Roberson

Нужно дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу Валиевой. Именно так планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© AP Photo / David J. Phillip

Тем не менее, скандальная ситуация сказывается на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Она начала нервничать, ошибаться. "Это провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки" – заявила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России.

Тем не менее, скандальная ситуация сказывается на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Она начала нервничать, ошибаться. &quot;Это провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки&quot; – заявила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / David J. Phillip

Тем не менее, скандальная ситуация сказывается на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Она начала нервничать, ошибаться. "Это провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки" – заявила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России.

© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON

Тренер Камилы - Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается". Тем временем приближается начало личного турнира Олимпийских игр среди фигуристок, он стартует в Пекине 15 февраля.

Тренер Камилы - Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что &quot;сплетнями не занимается&quot;. Тем временем приближается начало личного турнира Олимпийских игр среди фигуристок, он стартует в Пекине 15 февраля. - Sputnik Грузия
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© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON

Тренер Камилы - Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается". Тем временем приближается начало личного турнира Олимпийских игр среди фигуристок, он стартует в Пекине 15 февраля.

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