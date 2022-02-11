Камила Валиева: борьба за победу со скандалом - фото с Олимпиады в Пекине
Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине.
Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине.
Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время.
Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время.
Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Затем издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. Отмечалось, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества - триметазидин.
Затем издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. Отмечалось, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества - триметазидин.
Результат был доложен 8 февраля аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Результат был доложен 8 февраля аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Однако затем фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Но в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Однако затем фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой было разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Но в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
До сих пор золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде не вручены российской сборной. Это связано с допинг-пробой Валиевой.
До сих пор золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде не вручены российской сборной. Это связано с допинг-пробой Валиевой.
Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.
Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.
Нужно дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу Валиевой. Именно так планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нужно дождаться официальной информации от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу Валиевой. Именно так планирует делать российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тем не менее, скандальная ситуация сказывается на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Она начала нервничать, ошибаться. "Это провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки" – заявила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России.
Тем не менее, скандальная ситуация сказывается на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Она начала нервничать, ошибаться. "Это провокация с целью эмоциональной дестабилизации фигуристки" – заявила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России.
Тренер Камилы - Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается". Тем временем приближается начало личного турнира Олимпийских игр среди фигуристок, он стартует в Пекине 15 февраля.
Тренер Камилы - Этери Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов по теме допинг-пробы ее ученицы, заявила, что "сплетнями не занимается". Тем временем приближается начало личного турнира Олимпийских игр среди фигуристок, он стартует в Пекине 15 февраля.