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Киев манипулирует мнением Парижа и Берлина – Козак о переговорах в Германии

Киев манипулирует мнением Парижа и Берлина – Козак о переговорах в Германии

Замглавы Администрации президента РФ Козак: Киев саботирует "Минск-2" — ясно, чего стоят его заявления 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев - Sputnik. В Москве сожалеют, что Париж и Берлин поддаются позиции Киева, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Россия неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.По его словам, переговоры вчера были безрезультатными, но это тоже результат - ясно, чего стоят заявления Украины."Это действительно так, Киев саботирует выполнение "Минска-2", этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата", - сказал он журналистам.Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России >>"Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям", - добавил Козак.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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