https://sputnik-georgia.ru/20220211/logisticheskaya-katastrofa-na-granitse-belarusi-s-polshey-i-litvoy---video-264352299.html

Многокилометровые пробки из грузовиков на границе Беларуси с Польшей и Литвой – видео

Многокилометровые пробки из грузовиков на границе Беларуси с Польшей и Литвой – видео

Катастрофическая ситуация складывается на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Она сулит огромные проблемы бизнесу и экономике. Что там происходит? Смотрите... 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T14:42+0400

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В пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки из грузовиков. Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что всего на границах скопилось более 5 тысяч фур и ситуация продолжает ухудшаться. Белорусская сторона заявляет, что задержки вызваны обновлением таможенных систем, и обещает устранить все неполадки в ближайшее время. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Однако многие водители большегрузов сообщают, что литовские пограничники пользуются ситуацией и намеренно усложняют переход через границу, чтобы спровоцировать коллапс.

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