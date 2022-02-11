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Многокилометровые пробки из грузовиков на границе Беларуси с Польшей и Литвой – видео
Многокилометровые пробки из грузовиков на границе Беларуси с Польшей и Литвой – видео
Катастрофическая ситуация складывается на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Она сулит огромные проблемы бизнесу и экономике. Что там происходит? Смотрите... 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T14:42+0400
2022-02-11T14:42+0400
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В пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки из грузовиков. Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что всего на границах скопилось более 5 тысяч фур и ситуация продолжает ухудшаться. Белорусская сторона заявляет, что задержки вызваны обновлением таможенных систем, и обещает устранить все неполадки в ближайшее время. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Однако многие водители большегрузов сообщают, что литовские пограничники пользуются ситуацией и намеренно усложняют переход через границу, чтобы спровоцировать коллапс.
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видео, мультимедиа, беларусь, польша, литва, видео
Многокилометровые пробки из грузовиков на границе Беларуси с Польшей и Литвой – видео
14:42 11.02.2022 (обновлено: 15:05 11.02.2022) Подписаться на
Катастрофическая ситуация складывается на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Она сулит огромные проблемы бизнесу и экономике. Что там происходит? Смотрите видео, снятое с дрона
В пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки из грузовиков. Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что всего на границах скопилось более 5 тысяч фур и ситуация продолжает ухудшаться.
Белорусская сторона заявляет, что задержки вызваны обновлением таможенных систем, и обещает устранить все неполадки в ближайшее время.
Однако многие водители большегрузов сообщают, что литовские пограничники пользуются ситуацией и намеренно усложняют переход через границу, чтобы спровоцировать коллапс.