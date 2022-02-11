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Мэрия продолжает рейды в самом проблемном районе Тбилиси
Мэрия продолжает рейды в самом проблемном районе Тбилиси
В поселении Африка было обнаружено четыре незаконно построенных здания и одно сооружение 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T19:46+0400
2022-02-11T19:46+0400
2022-02-11T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Тбилисская муниципальная инспекция продолжает рейд по выявлению незаконных построек в одном из самых густонаселенных районов столицы – Самгори, на этот раз незаконные постройки обнаружили в поселении Африка.В 2021 году мэрия Тбилиси начала активную борьбу с незаконными постройками в столице. По данным властей столицы, в городе есть десятки домов, которые без разрешения построены на государственной земле.Согласно сообщению мэрии Тбилиси, в поселении Африка было обнаружено четыре незаконно построенных здания и одно сооружение.Муниципальная инспекция уже установила хозяев незаконных построек и дала указание об их демонтаже.По информации мэрии, в результате инспектирования на земельных участках, находящихся в государственной собственности в районе Самгори, за последние два месяца было выявлено 28 фактов незаконной застройки, 14 зданий уже демонтировано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Мэрия продолжает рейды в самом проблемном районе Тбилиси
19:46 11.02.2022 (обновлено: 19:58 11.02.2022) Подписаться на
В поселении Африка было обнаружено четыре незаконно построенных здания и одно сооружение
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Тбилисская муниципальная инспекция продолжает рейд по выявлению незаконных построек в одном из самых густонаселенных районов столицы – Самгори, на этот раз незаконные постройки обнаружили в поселении Африка.
В 2021 году мэрия Тбилиси начала активную борьбу с незаконными постройками в столице. По данным властей столицы, в городе есть десятки домов, которые без разрешения построены на государственной земле.
Согласно сообщению
мэрии Тбилиси, в поселении Африка было обнаружено четыре незаконно построенных здания и одно сооружение.
Муниципальная инспекция уже установила хозяев незаконных построек и дала указание об их демонтаже.
По информации мэрии, в результате инспектирования на земельных участках, находящихся в государственной собственности в районе Самгори, за последние два месяца было выявлено 28 фактов незаконной застройки, 14 зданий уже демонтировано.
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