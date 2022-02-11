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Много вина, "валентинок" и вдохновения: куда пойти в Тбилиси 11-13 февраля?

Много вина, "валентинок" и вдохновения: куда пойти в Тбилиси 11-13 февраля?

Приятные эмоции и хорошее времяпрепровождение нам всем просто необходимы, несмотря на бушующую в стране, да и во всем мире, пандемию коронавируса 11.02.2022, Sputnik Грузия

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Тем более Тбилиси, как всегда, щедр на интересные мероприятия в этот уикенд. Sputnik Грузия расскажет, куда пойти. Да, и не забываем о мерах предосторожности: маски, дезинфекция и соцдистанция – наше все!Пойти на благотворительную выставкуКогда: 13 февраля, 14:00Где: Национальная парламентская библиотека (ул. Гудиашвили, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/354815389822173/?active_tab=discussionНа выставке будут представлены работы художников студии G-art, а также картины художников, пожелавших принять в ней участие. Полученные деньги будут полностью переданы нуждающимся детям. Уникальность выставки заключается в том, что посетители могут купить картину по той цене, которую хотят.Наполниться вдохновениемКогда: 12 февраля - 6 марта, 13:00Где: Artarea Gallery (ул. Абашидзе, 10)Подробнее: https://www.facebook.com/events/472672277788239/?active_tab=discussionПредлагаем посетить необычную аудиовизуальную инсталляцию "Эхо". Это своеобразный способ путешествовать и искать вдохновение в своем подсознании. Каждый участник проекта создает для себя уникальное приключение, персонажем которого становится он сам. Сначала вы попадаете в темную комнату, где находите зеркальные стены и мигающие цифровые изображения. У вас будет только планшет с экраном, который будет медленно отображать вопросы. Каждый ответ сопровождается соответствующими звуками и изображениями. После 5-минутного цифрового приключения вы покинете комнату, полную вдохновения.Отправиться на кулинарный мастер-классКогда: 12 февраляГде: Gastro School Bazari (ул. Векуа, 3а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/659402025207811/?active_tab=discussionШев-повар Гурам Багдошвили и его команда предлагают желающим научиться готовить вкусное и необычное блюдо – крокеты эларджи с мясным блюдом кучмачи и соусом сациви. Также вам покажут, как готовить десерт, а после вы сможете попробовать блюда с бокалом вина.Показать детям любовьКогда: 12, 13 февраля, 18:00Где: tamashobana (ул. Ахвледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/646361433279120/?active_tab=discussionПраздник 14 февраля, а именно День всех влюбленных, можно и нужно отмечать и с детьми. В этом мероприятии дети смогут провести время с пользой и хорошо развлечься. А вы сможете вместе с подрастающим поколением приготовить печенье, полное любви, а также сделать большое сердце своими руками, которое будет олицетворять любовь в вашей семье.Пойти на дегустацию винаКогда: 12 февраля, 19:00Где: Bazari Orbeliani (ул. Векуа, 3а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/360413675627262/?active_tab=discussionВыпить вина всегда хорошая идея, а если это дегустация необычных сортов – тем более. На мероприятии гости смогут испробовать разные виды вин, в том числе китайское классическое, ркацители, вино киси из квеври, саперави и другое. Посетить мероприятие могут все, кто любит вино и желает провести приятный субботний вечер за бокалом вина с друзьями.Насладиться джазомКогда: 11 февраля, 20:00Где: Métis (ул. Шавтели, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/633051681300724?ref=newsfeedЕсли вы планируете провести тихий и приятный вечер в конце недели, то вам стоит посетить вечер джаза. Исполнители Дмитрий Леквеишвили и Эрик Джаникиани позаботятся о вашем хорошем настроении и приятном музыкальном сопровождении вечера.Научиться рисовать акварельюКогда: 12, 13 февраляГде: Mimo Art Studio & Gallery (ул. Цинамдзгвришвили, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/627297375051333/?active_tab=discussionНикогда не поздно научиться рисовать, если вы очень это хотите. Опыт рисования вам тут не нужен, просто наслаждайтесь процессом. Семинар будет длиться 2 часа. Для участия необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.Устроить день, полный развлечения и любви для детейКогда: 12 февраля, 11:30Где: weekendys.tbilisiПодробнее: https://www.facebook.com/events/360645612258556/?active_tab=discussionЕсли вы хотите провести день наедине, устроить романтический ужин или просто отдохнуть, но ребенка оставить не с кем, то организаторы этого мероприятия предлагают привести своего ребенка в weekendys.tbilisi, где он сможет весело провести время на протяжении всего дня.Попасть на драм-терапиюКогда: 12 февраля, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/494449618763323/?active_tab=discussionПриглашать вас на драм-терапию стало у нас красивой традицией. В современном мире человек накапливает стресс отовсюду и нужно от него высвобождаться. А драм-терапия – это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Что в театре?11 февраля в Грибоедовском театре – "Английский детектив"11, 12 февраля в Грибоедовском театре – "А.Л.Ж.И.Р"11 февраля в Свободном театре – "Свидание на троих"12 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"12 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"12 февраля в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"12,13 февраля в Театре королевского двора – "Служанки"12 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сэм, сыграй еще!"13 февраля в Грибоедовском театре – "Морозко"13 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"13 февраля в Грибоедовском театре – "Шинель"13 февраля в Свободном театре – "2030 – Нам нечего терять"13 февраля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"13 февраля в театре Туманишвили – "Сон в летнюю ночь".В кино"Аллея кошмаров" (криминал, триллер)"Падение Луны" (научная фантастика, боевик)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Мы - монстры 2" (комедия)"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, культурная жизнь грузии, куда сходить в тбилиси в выходные, грузия, общество, обзоры, развлечения