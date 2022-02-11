https://sputnik-georgia.ru/20220211/moskva-otkazalas-prinyat-kollektivnyy-otvet-po-garantiyam-bezopasnosti-264359171.html
Москва отказалась принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
Москва отказалась принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
Москва ждет развернутой реакции по гарантиям безопасности от каждого адресата 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T17:09+0400
2022-02-11T17:09+0400
2022-02-11T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. МИД России распространил заявление, в котором подчеркивается, что Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности.Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что 10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание главы МИД РФ Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве.В МИД РФ подчеркнули, что к Столтенбергу и Боррелю не обращались. "Под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнули в МИД РФ.Глава МИД РФ в конце января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Москва отказалась принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
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Москва ждет развернутой реакции по гарантиям безопасности от каждого адресата
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. МИД России распространил заявление, в котором подчеркивается, что Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности.
Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что 10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание главы МИД РФ Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.
При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве.
"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", - цитирует РИА Новости
сообщение МИД России.
В МИД РФ подчеркнули, что к Столтенбергу и Боррелю не обращались. "Под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнули в МИД РФ.
Глава МИД РФ в конце января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
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