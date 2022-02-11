https://sputnik-georgia.ru/20220211/moskva-otkazalas-prinyat-kollektivnyy-otvet-po-garantiyam-bezopasnosti-264359171.html

Москва отказалась принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

Москва отказалась принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

Москва ждет развернутой реакции по гарантиям безопасности от каждого адресата 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T17:09+0400

2022-02-11T17:09+0400

2022-02-11T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. МИД России распространил заявление, в котором подчеркивается, что Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности.Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что 10 февраля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание главы МИД РФ Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве.В МИД РФ подчеркнули, что к Столтенбергу и Боррелю не обращались. "Под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнули в МИД РФ.Глава МИД РФ в конце января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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