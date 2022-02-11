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"Москва-Тбилиси": в России презентуют книгу внука Нодара Думбадзе
"Москва-Тбилиси": в России презентуют книгу внука Нодара Думбадзе
Роман "Москва-Тбилиси" – это первая книга грузинского писателя, выходящая в России 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T08:28+0400
2022-02-11T08:28+0400
2022-02-11T08:28+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Презентация романа "Москва-Тбилиси", автором которого является внук известного грузинского писателя, лауреата Ленинской премии Нодара Думбадзе, его тезка Нодар Мачарашвили, пройдет в Московском доме книги на Новом Арбате 15 февраля.Нодар Мачарашвили – автор романов "Камин", "Но…", а также сборников рассказов "Апельсиновый дом", "Как бы там, вдалеке", поэтического сборника "Прибило к берегу ракушки" и других произведений. В 2018 вышел в свет его исторический роман о царе Ираклии II. Книга "Москва-Тбилиси" вышла в свет в 2020. Это первая книга писателя, выходящая в России. На презентации Мачарашвили расскажет о своих произведениях, поделится творческими планами и ответит на вопросы читателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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москва, тбилиси, новости, культура, грузия, россия, грузинская литература, нодар думбадзе
"Москва-Тбилиси": в России презентуют книгу внука Нодара Думбадзе
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Роман "Москва-Тбилиси" – это первая книга грузинского писателя, выходящая в России
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Презентация романа "Москва-Тбилиси", автором которого является внук известного грузинского писателя, лауреата Ленинской премии Нодара Думбадзе, его тезка Нодар Мачарашвили, пройдет в Московском доме книги на Новом Арбате 15 февраля.
"Основной темой романа "Москва-Тбилиси" являются извечные ценности, путь к которым иногда тернист, и надо пройти через длинную аллею соблазнов и искушений, пока не доберешься до границы добра и зла", – говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Нодар Мачарашвили – автор романов "Камин", "Но…", а также сборников рассказов "Апельсиновый дом", "Как бы там, вдалеке", поэтического сборника "Прибило к берегу ракушки" и других произведений. В 2018 вышел в свет его исторический роман о царе Ираклии II.
Книга "Москва-Тбилиси" вышла в свет в 2020. Это первая книга писателя, выходящая в России. На презентации Мачарашвили расскажет о своих произведениях, поделится творческими планами и ответит на вопросы читателей.
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