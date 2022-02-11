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На востоке Грузии убиты супруги
На востоке Грузии убиты супруги
По предварительной информации, подозреваемый в убийстве уже идентифицирован 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T13:21+0400
2022-02-11T13:21+0400
2022-02-11T13:21+0400
грузия
новости
убийство
телави
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Двойное убийство произошло в селе Кондоли Телавского муниципалитета (регион Кахети) – убиты муж и жена, сообщает телеканал "Рустави 2".Жестокое убийство произошло поздно ночью на одной из ферм.По информации телеканала, убийство, возможно, произошло на почве ссоры, так как местные жители ночью слышали крики. Сообщается, что идентифицирован человек, работавший пастухом в окрестностях, и не исключено, что именно он вступил в конфликт с парой и застрелил их из огнестрельного оружия.Убитая пара проживала в соседнем муниципалитете в Кварели.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, предположительный преступник установлен, проводятся следственно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, убийство, телави
На востоке Грузии убиты супруги
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По предварительной информации, подозреваемый в убийстве уже идентифицирован
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik.
Двойное убийство произошло в селе Кондоли Телавского муниципалитета (регион Кахети) – убиты муж и жена, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
Жестокое убийство произошло поздно ночью на одной из ферм.
По информации телеканала, убийство, возможно, произошло на почве ссоры, так как местные жители ночью слышали крики. Сообщается, что идентифицирован человек, работавший пастухом в окрестностях, и не исключено, что именно он вступил в конфликт с парой и застрелил их из огнестрельного оружия.
Убитая пара проживала в соседнем муниципалитете в Кварели.
Как сообщили Sputnik
Грузия в пресс-службе МВД, предположительный преступник установлен, проводятся следственно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.