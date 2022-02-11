https://sputnik-georgia.ru/20220211/na-vostoke-gruzii-ubity-suprugi-264342870.html

На востоке Грузии убиты супруги

На востоке Грузии убиты супруги

По предварительной информации, подозреваемый в убийстве уже идентифицирован 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T13:21+0400

2022-02-11T13:21+0400

2022-02-11T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Двойное убийство произошло в селе Кондоли Телавского муниципалитета (регион Кахети) – убиты муж и жена, сообщает телеканал "Рустави 2".Жестокое убийство произошло поздно ночью на одной из ферм.По информации телеканала, убийство, возможно, произошло на почве ссоры, так как местные жители ночью слышали крики. Сообщается, что идентифицирован человек, работавший пастухом в окрестностях, и не исключено, что именно он вступил в конфликт с парой и застрелил их из огнестрельного оружия.Убитая пара проживала в соседнем муниципалитете в Кварели.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, предположительный преступник установлен, проводятся следственно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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