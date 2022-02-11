https://sputnik-georgia.ru/20220211/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-match-protiv-niderlandov-264348259.html

Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Нидерландов

Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Нидерландов

После игры со сборной Португалии главный тренер грузинской команды сделал семь изменений 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T13:52+0400

2022-02-11T13:52+0400

2022-02-11T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби огласил состав команды на матч чемпионата Европы против Нидерландов, говорится в сообщении на сайте Союза регби Грузии (СРГ).По сравнению с первой игрой, в которой Грузия у себя дома сенсационно сыграла вничью с Португалией (25:25), главный тренер "лелос" Леван Маисашвили сделал семь изменений."В строй вернулись несколько игроков, которые не смогли принять участие в первом матче из-за коронавируса. Я не раз отмечал, что в матчах чемпионата Европы хотелось бы свести к минимуму эксперименты с составом, чтобы добиться стабильности в игре. Постоянная ротация создает определенные проблемы. К сожалению, в первом матче этого не получилось сделать", – приводит слова Маисашвили пресс-служба СРГ.Также наставник "лелос" отметил, что матч против Нидерландов станет подготовкой к игре против России, которая состоится 27 февраля."В Нидерланды мы едем за пятью очками, но сам матч мы будем рассматривать как этап подготовки ко встрече против России. Поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы на поле вышел оптимальный состав", – сказал Маисашвили.Состав сборной Грузии на матч против Нидерландов:Беки:Лаша Хмаладзе, Ака Табуцадзе, Деме Тапладзе, Мераб Шарикадзе (капитан) (все "Черный лев", Грузия), Давид Месхи ("Енисей", Россия), Тедо Абжандадзе, Васил Лобжанидзе ("Брив", Франция).Передняя линия:Михаил Нариашвили ("Монпелье", Франция), Шалва Мамукашвили, Нодар Чеишвили, Лаша Джаяни (все "Черный лев", Грузия), Лука Джапаридзе, Отар Гиоргадзе (оба "Брив", Франция), Георгий Цуцкеридзе ("Орияк", Франция), Торнике Джалагония ("Биариц", Франция).Матч ЧЕ между сборными Нидерландов и Грузии состоится 12 февраля в Амстердаме и начнется в 16:15 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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