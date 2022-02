https://sputnik-georgia.ru/20220211/ot-gruzii-my-khotim-lish-lyubvi--muzykalnyy-podarok-pianista-levana-shengeliya-264342237.html

"От Грузии мы хотим лишь любви" – музыкальный подарок пианиста Левана Шенгелия

"От Грузии мы хотим лишь любви" – музыкальный подарок пианиста Левана Шенгелия

В рубрике "Грузины за рубежом" знакомим с проживающим в США пианистом и композитором Леваном Шенгелия 11.02.2022, Sputnik Грузия

Вместе с фортепиано они творит чудеса. Любовь к музыкальным импровизациям во многом отразилась и на его жизни – часто решения Леван Шенгелия принимает под диктовку сердца и музы. Уже годы пианист живет вдали от родины, но сохраняет с ней духовную связь. Подтверждение тому – концерты "Волшебная ночь", которые до пандемии он ежегодно проводил в Грузии. В грузинской воскресной школе "Лазарэ", что при церкви имени Григола Ханцтели в Нью-Джерси, обучает грузинских детей музыке. Также занимается педагогической деятельностью в Piano School of New York City и Trilok Academy. Служа в Америке грузинской музыке и искусству, он и свои планы на будущее связывает с Грузией.– История вашей жизни началась в колоритном грузинском городе Самтредия...– Да, мое очень красивое детство началось там. Это город, где я себя чувствую сказочно хорошо. Это мой город. Я учился в местной музыкальной школе. Был ленивым ребенком, но очень хотел стать музыкантом. Позже меня зачислили в тбилисскую десятилетку талантливых детей и все началось оттуда. Затем я продолжил учебу на композиторском факультете Государственной консерватории, где у меня маэстро было два великих мэтра – Отар Тактакишвили и неподражаемый Бидзина Квернадзе.– Правда, что во время учебы в консерватории одна неожиданная встреча полностью изменила вашу жизнь?– Да, в 1991 году, когда я был на третьем курсе, в Тбилиси гостили американские композиторы, среди которых был Джулиан Леннон – сын Джона Леннона. Мы с ним очень сдружились и, вернувшись в США, он прислал мне адреса своих друзей, попросил написать от его имени и отправить им свои аудиозаписи. Эту просьбу я сразу же выполнил. Вскоре получил 14 приглашений и выбрал из них замечательную школу University of Hartford.– В 90-е годы в США было не очень много грузин. Как вам вспоминаются первые годы жизни там?– Хочу вам сказать, что в 1992 году, когда я сюда приехал, был не один. Сначала я испытывал определенный страх, который, правда, быстро преодолел. На второй год учебы я помог своему двоюродному брату сюда приехать. Мы вместе работали посудомойщиками. Рядом с близким человеком я чувствовал себя спокойнее. Мы с нуля начали жизнь в совершенно чужой стране. Сегодня мой двоюродный брат Каха Шенгелия – учредитель и президент Кавказского университета.– А как вы создали мировой бенд?– Это случилось после того, как я переехал жить в Майями. Тогда я пригласил музыкантов со всего мира и собрал бенд. С ним я проработал девять счастливых лет.– Когда вы перебрались в Нью-Йорк?– В Нью-Йорк я переехал из Остина. Там я вместе с художественным руководителем ансамбля "Саундже", известным музыкантом Нико Надирашвили, провел множество вечеров. Кроме того, работаю в NY City Piano Department и у меня очень много студентов из различных городов мира.– Знаю, что вы и в период пандемии не прерывали музыкальную жизнь. Сейчас выступаете перед виртуальной публикой?– Когда началась пандемия, мы очень боялись и месяцами не выходили из дому. Я уже не мог находиться в таком пассивном состоянии, поэтому в один прекрасный день решил развлечь людей через социальные сети. Произошло чудо! Очень скоро я оказался в центре внимания множества любителей музыки. Более того, из 70 городов получил предложение, чего никак не ожидал.– Вспомните, пожалуйста, осуществленный в Грузии проект, на участие в котором вас пригласили.– Проект "Посвящение гениям" начался в селе Аргвети Сачхерского района. После первого же мероприятия мы поняли, что его нужно развивать и в будущем. Поэтому за этим последовали вечера, посвященные творчеству Нико Николадзе, Отиа Иоселиани, Реваза Лагидзе, Паоло Иашвили… Над проектом и сегодня работает фантастическая творческая группа, и у него, на мой взгляд, большие перспективы.– Намерены ли вы в будущем проводить благотворительные концерты?– Да, скоро начнем искать здесь спонсоров и проведем концерты, которые будут подарком нашей стране от грузинских эмигрантов. Изначально три концерта пройдут здесь, и полученная сумма израсходуется на запланированные в нашей стране концерты. От Грузии мы хотим не финансов, а лишь любви. Всегда чувствую сильную поддержку и тепло моего народа, а это для меня все!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

