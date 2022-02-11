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Педофил получил 16 лет тюрьмы в Грузии
Педофил получил 16 лет тюрьмы в Грузии
Мужчина несколько раз изнасиловал свою жертву, угрожая смертью в случае огласки происшедшего 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T21:57+0400
2022-02-11T21:57+0400
2022-02-11T22:05+0400
грузия
новости
происшествия
горийский районный суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Горийский районный суд приговорил обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика мужчину к 16 годам тюрьмы, говорится в сообщении прокуратуры.На суде следствию удалось доказать, что мужчина с 2018 по январь 2021 года несколько раз изнасиловал свою жертву. Он также угрожал его убить, если тот расскажет о факте насилия кому-то.О задержании мужчины стало известно 25 мая 2021 года, теперь спустя 9 месяцев на основании вердикта суда педофил проведет в тюрьме 16 лет.Все время после задержания педофил находился в предварительном заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, горийский районный суд, генеральная прокуратура грузии
Педофил получил 16 лет тюрьмы в Грузии
21:57 11.02.2022 (обновлено: 22:05 11.02.2022) Подписаться на
Мужчина несколько раз изнасиловал свою жертву, угрожая смертью в случае огласки происшедшего
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik.
Горийский районный суд приговорил обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика мужчину к 16 годам тюрьмы, говорится в сообщении
прокуратуры.
На суде следствию удалось доказать, что мужчина с 2018 по январь 2021 года несколько раз изнасиловал свою жертву. Он также угрожал его убить, если тот расскажет о факте насилия кому-то.
О задержании мужчины стало известно 25 мая 2021 года, теперь спустя 9 месяцев на основании вердикта суда педофил проведет в тюрьме 16 лет.
Все время после задержания педофил находился в предварительном заключении.
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