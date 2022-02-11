https://sputnik-georgia.ru/20220211/pedofil-poluchil-16-let-tyurmy-v-gruzii-264365630.html

Педофил получил 16 лет тюрьмы в Грузии

Педофил получил 16 лет тюрьмы в Грузии

Мужчина несколько раз изнасиловал свою жертву, угрожая смертью в случае огласки происшедшего 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T21:57+0400

2022-02-11T21:57+0400

2022-02-11T22:05+0400

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горийский районный суд

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Горийский районный суд приговорил обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика мужчину к 16 годам тюрьмы, говорится в сообщении прокуратуры.На суде следствию удалось доказать, что мужчина с 2018 по январь 2021 года несколько раз изнасиловал свою жертву. Он также угрожал его убить, если тот расскажет о факте насилия кому-то.О задержании мужчины стало известно 25 мая 2021 года, теперь спустя 9 месяцев на основании вердикта суда педофил проведет в тюрьме 16 лет.Все время после задержания педофил находился в предварительном заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, горийский районный суд, генеральная прокуратура грузии