https://sputnik-georgia.ru/20220211/podozrevaemogo-v-napadenii-na-eks-ministra-yustitsii-gruzii-zaderzhali-v-kieve-264331697.html

Подозреваемого в нападении на экс-министра юстиции Грузии задержали в Киеве

Подозреваемого в нападении на экс-министра юстиции Грузии задержали в Киеве

Задержанный является иностранцем и ему предъявлено обвинение по статье "хулиганство" 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T00:08+0400

2022-02-11T00:08+0400

2022-02-11T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Полиция Украины задержала подозреваемого в нападении на советника Генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщила Национальная полиция УкраиныПо данным СМИ, речь идет о нападении на экс-министра Юютиции Грузии времен Саакашвили Зураба Адеишвили, которое произошло в понедельник в центре Киева. К Адеишвили на улице подошли четверо незнакомцев и стали его избивать. Пострадавшего был доставлен в больницу. СМИ связывает нападение с деятельностью Адеишвили в Грузии.О происшествии полиции сообщила клиника, куда доставили избитого.Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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украина, новости, происшествия, грузия, зураб адеишвили, михаил саакашвили, киев