https://sputnik-georgia.ru/20220211/polozhitelnye-storony-vspleska-zabolevaemosti-koronavirusom-264352766.html

Положительные стороны всплеска заболеваемости коронавирусом

Положительные стороны всплеска заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Грузии диагностировали почти у 20 тысяч человек

2022-02-11T14:51+0400

2022-02-11T14:51+0400

2022-02-11T15:11+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Грузии наряду с ростом вакцинации ускорит процесс выработки коллективного иммунитета у населения, заявил эпидемиолог тбилисской инфекционной больницы Отар Чокошвили телеканалу "Имеди".В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время колеблется в пределах 20-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи связывают это с быстрым распространением нового штамма "омикрон".Врач полагает, что реальное количество заболевших коронавирусом в Грузии в два, а то и в три раза больше, чем зарегистрировано по итогам тестирования. В последнее время коронавирус выявляют у каждого третьего протестированного. Несмотря на то, что для "омикрона" характерно относительно легкое течение заболевания по сравнению с предыдущими странами, по словам врачей, недооценивать его все же не стоит. Важны вакцинация и ношение маски. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 19 968 человек. Всего с начала пандемии в Грузии было зафиксировано 1 418 027 случаев инфицирования. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19