https://sputnik-georgia.ru/20220211/premer-gruzii-naznachil-novogo-glavu-apparata-soveta-natsionalnoy-bezopasnosti-264352986.html

Премьер Грузии назначил нового главу аппарата Совета национальной безопасности

Премьер Грузии назначил нового главу аппарата Совета национальной безопасности

Новый начальник аппарата Совбеза Грузии до этого работал в службе разведки 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T15:21+0400

2022-02-11T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Гиви Туманишвили начальником аппарата Совета национальной безопасности.Глава грузинского правительства пожелал Туманишвили удачи на новом посту и подчеркнул важность эффективной работы аппарата Совета национальной безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства.С 2019 года по сей день Туманишвили был начальником аналитического директората в службе разведки Грузии, а ранее он занимал разные должности в департаменте военной разведки министерства обороны.До этого времени обязанности главы аппарата Совета национальной безопасности исполнял Серго Турманидзе.Аппарат Совета национальной безопасности осуществляет информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета национальной безопасности.Основными направлениями деятельности аппарата также являются идентификация, оценка, анализ и прогнозирование угроз и вызовов, организация и координация процесса разработки концептуальных документов национального уровня в области безопасности, подготовка заседаний совета и соответствующих документов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, совбез грузии