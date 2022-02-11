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Премьер Грузии назначил нового главу аппарата Совета национальной безопасности
Премьер Грузии назначил нового главу аппарата Совета национальной безопасности
Новый начальник аппарата Совбеза Грузии до этого работал в службе разведки 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T15:21+0400
2022-02-11T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Гиви Туманишвили начальником аппарата Совета национальной безопасности.Глава грузинского правительства пожелал Туманишвили удачи на новом посту и подчеркнул важность эффективной работы аппарата Совета национальной безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства.С 2019 года по сей день Туманишвили был начальником аналитического директората в службе разведки Грузии, а ранее он занимал разные должности в департаменте военной разведки министерства обороны.До этого времени обязанности главы аппарата Совета национальной безопасности исполнял Серго Турманидзе.Аппарат Совета национальной безопасности осуществляет информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета национальной безопасности.Основными направлениями деятельности аппарата также являются идентификация, оценка, анализ и прогнозирование угроз и вызовов, организация и координация процесса разработки концептуальных документов национального уровня в области безопасности, подготовка заседаний совета и соответствующих документов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Премьер Грузии назначил нового главу аппарата Совета национальной безопасности
15:21 11.02.2022 (обновлено: 15:47 11.02.2022) Подписаться на
Новый начальник аппарата Совбеза Грузии до этого работал в службе разведки
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Гиви Туманишвили начальником аппарата Совета национальной безопасности.
Глава грузинского правительства пожелал Туманишвили удачи на новом посту и подчеркнул важность эффективной работы аппарата Совета национальной безопасности, сообщает
пресс-служба администрации правительства.
С 2019 года по сей день Туманишвили был начальником аналитического директората в службе разведки Грузии, а ранее он занимал разные должности в департаменте военной разведки министерства обороны.
До этого времени обязанности главы аппарата Совета национальной безопасности исполнял Серго Турманидзе.
Аппарат Совета национальной безопасности осуществляет информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета национальной безопасности.
Основными направлениями деятельности аппарата также являются идентификация, оценка, анализ и прогнозирование угроз и вызовов, организация и координация процесса разработки концептуальных документов национального уровня в области безопасности, подготовка заседаний совета и соответствующих документов.
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