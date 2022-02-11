https://sputnik-georgia.ru/20220211/skonchalas-eks-tescha-saakashvili-264351209.html

Скончалась экс-теща Саакашвили

Скончалась экс-теща Саакашвили

О кончине матери сообщила в социальной сети бывшая первая леди Грузии 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T14:37+0400

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грузия

новости

сандра рулофс

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Скончалась бывшая теща экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, мать экс-первой леди Грузии Сандры Рулофс.О смерти матери сообщила в социальной сети сама Сандра Рулофс.Рулофс была первой леди Грузии с 2004 по 2013 год. В браке с Рулофс у Саакашвили двое сыновей – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения). Развелся ли Саакашвили официально с Сандрой, с которой был в браке много лет, пока неизвестно.В настоящее время избранницей Саакашвили является депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Об этом широкой общественности стало известно благодаря видео, обнародованном на странице Ясько в Facebook в день ареста Саакашвили.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, сандра рулофс, михаил саакашвили