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Скончался известный грузинский кинооператор Ломер Ахвледиани

Скончался известный грузинский кинооператор Ломер Ахвледиани

Кинематографист сотрудничал с такими режиссерами, как Ираклий Квирикадзе, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе, Владимир Наумов, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин и... 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Выдающийся грузинский и советский кинооператор Ломер Ахвледиани скончался в возрасте 87 лет.Ломер Ахвледиани внес большой вклад в грузинский кинематограф. К числу его работ относятся культовые кинокартины, которые принесли ему успех и множество наград. Он снимал фильмы "Кувшин", "Ожерелье для моей любимой", "Древо желания", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Старые клячи" и многие другие картины. Всего около 50 киноработ.Ахвледиани – тбилисец, родился в 1934 году. Выпускник факультета геологии Грузинского политехнического университета и операторского факультета ВГИКа.Работал на киностудии "Грузия-фильм". Активно сотрудничал с такими режиссерами, как Ираклий Квирикадзе, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе, Владимир Наумов, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин, Всеволод Шиловский. Ахвледиани был председателем жюри премии "Белый квадрат" (2006) и кинофестиваля "Арткино" (2012), входил в жюри кинофестиваля "Киношок" (2014).Ломер Ахвледиани – обладатель Специального приза жюри на Международном кинофестивале в Каире за работу над фильмом "Мачеха Саманашвили". Являлся лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели за фильм "Древо желания". В 2016 году получил премию "Белый квадрат" Гильдии кинооператоров России "За вклад в операторское искусство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, кто ушел из жизни в 2022 году?, новости, культура, грузинское кино