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Скончался легендарный ветеран грузинского футбола Илья Датунашвили
Скончался легендарный ветеран грузинского футбола Илья Датунашвили
С именем Датунашвили связан первый большой триумф "Динамо" — он забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Илья Датунашвили, легендарный футболист тбилисского "Динамо", скончался в возрасте 84 лет, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.С его именем связан первый большой триумф "Динамо" — Датунашвили забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года, а "Динамо" разгромило московское "Торпедо" 4:1. В 1966 году Илья Датунашвили стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (20 голов). Всего он забил 47 голов в 220 матчах высшей лиги в тбилисском "Динамо". В 1997 году награжден орденом "За заслуги".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Скончался легендарный ветеран грузинского футбола Илья Датунашвили
23:01 11.02.2022 (обновлено: 23:13 11.02.2022) Подписаться на
С именем Датунашвили связан первый большой триумф "Динамо" — он забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Илья Датунашвили, легендарный футболист тбилисского "Динамо", скончался в возрасте 84 лет, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
С его именем связан первый большой триумф "Динамо" — Датунашвили забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года, а "Динамо" разгромило московское "Торпедо" 4:1.
В 1966 году Илья Датунашвили стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (20 голов). Всего он забил 47 голов в 220 матчах высшей лиги в тбилисском "Динамо".
В 1997 году награжден орденом "За заслуги".
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