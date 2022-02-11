https://sputnik-georgia.ru/20220211/skonchalsya-legendarnyy-veteran-gruzinskogo-futbola-ilya-datunashvili-264367386.html

Скончался легендарный ветеран грузинского футбола Илья Датунашвили

Скончался легендарный ветеран грузинского футбола Илья Датунашвили

С именем Датунашвили связан первый большой триумф "Динамо" — он забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года 11.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Илья Датунашвили, легендарный футболист тбилисского "Динамо", скончался в возрасте 84 лет, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.С его именем связан первый большой триумф "Динамо" — Датунашвили забил два гола в финале чемпионата СССР 1964 года, а "Динамо" разгромило московское "Торпедо" 4:1. В 1966 году Илья Датунашвили стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (20 голов). Всего он забил 47 голов в 220 матчах высшей лиги в тбилисском "Динамо". В 1997 году награжден орденом "За заслуги".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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