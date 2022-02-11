https://sputnik-georgia.ru/20220211/stala-izvestna-prichina-smerti-aktrisy-evgenii-brik-264356361.html

Стала известна причина смерти актрисы Евгении Брик

Стала известна причина смерти актрисы Евгении Брик

О том, что актриса тяжело болела, знали только родные и близкие, поэтому смерть Брик стала для всех шоком

2022-02-11T16:19+0400

2022-02-11T16:19+0400

2022-02-11T16:19+0400

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евгения брик

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Стала известна причина смерти 40-летней российской киноактрисы Евгении Брик: у звезды "Стиляг" было онкологическое заболевание, заявила актриса Юлия Ауг."О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком <…> Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", — сказала Ауг в беседе с РИА Новости, добавив, что Брик "была потрясающая"."Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", — призналась Ауг.11 февраля о смерти известной актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского рассказала Екатерина Гордеева. Известная журналистка опубликовала разрывающий сердце пост в Facebook."Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", – начала свое послание Гордеева.После Гордеева добавила, что Брик скрывала свою болезнь и не хотела, чтобы кто-то догадался о ее состоянии. По мнению журналиста, Евгения не хотела, чтобы кто-то обсуждал подробности ее заболевания.У актрисы осталась единственная дочка Зоя, мать и сестра. Вся забота о них легла на плечи вдовца Тодоровского.Брик родилась в Москве и окончила ГИТИС. Звезда прославилась благодаря ролям в кассовых фильмах: "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также телесериалам "Оттепель", "Адаптация", "Романовы" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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евгения брик, российский шоу-бизнес