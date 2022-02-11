https://sputnik-georgia.ru/20220211/umerla-zvezda-stilyag---aktrisa-evgeniya-brik-264341273.html
Умерла звезда "Стиляг" – актриса Евгения Брик
Умерла звезда "Стиляг" – актриса Евгения Брик
Звезда российского кино и супруга режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-м году жизни
2022-02-11T11:47+0400
2022-02-11T11:47+0400
2022-02-11T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская актриса и звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41-м году жизни – трагичная новость шокировала поклонников, коллег и СМИ. О смерти известной актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского рассказала Екатерина Гордеева. Известная журналистка опубликовала разрывающий сердце пост в Facebook. "Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", – начала свое послание Гордеева. После она добавила, что Брик скрывала свою болезнь и не хотела, чтобы кто-то догадался о ее состоянии. По мнению журналиста, Евгения не хотела, чтобы кто-то обсуждал подробности ее заболевания. У актрисы осталась единственная дочка Зоя, мать и сестра. Вся забота о них легла на плечи вдовца Тодоровского. Брик родилась в Москве и окончила ГИТИС. Звезда прославилась благодаря ролям в кассовых фильмах: "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также телесериалам "Оттепель", "Адаптация", "Романовы" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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Умерла звезда "Стиляг" – актриса Евгения Брик
11:47 11.02.2022 (обновлено: 11:52 11.02.2022) Подписаться на
Звезда российского кино и супруга режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-м году жизни
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская актриса и звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41-м году жизни – трагичная новость шокировала поклонников, коллег и СМИ.
О смерти известной актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского рассказала Екатерина Гордеева. Известная журналистка опубликовала разрывающий сердце пост в Facebook.
"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", – начала свое послание Гордеева.
После она добавила, что Брик скрывала свою болезнь и не хотела, чтобы кто-то догадался о ее состоянии. По мнению журналиста, Евгения не хотела, чтобы кто-то обсуждал подробности ее заболевания.
У актрисы осталась единственная дочка Зоя, мать и сестра. Вся забота о них легла на плечи вдовца Тодоровского.
Брик родилась в Москве и окончила ГИТИС. Звезда прославилась благодаря ролям в кассовых фильмах: "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также телесериалам "Оттепель", "Адаптация", "Романовы" и многие другие.
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