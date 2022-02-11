https://sputnik-georgia.ru/20220211/umerla-zvezda-stilyag---aktrisa-evgeniya-brik-264341273.html

Умерла звезда "Стиляг" – актриса Евгения Брик

Умерла звезда "Стиляг" – актриса Евгения Брик

Звезда российского кино и супруга режиссера Валерия Тодоровского скончалась на 41-м году жизни

2022-02-11T11:47+0400

2022-02-11T11:47+0400

2022-02-11T11:52+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

российский шоу-бизнес

гитис

москва

россия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264341183_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_cb73dc5485b4481e6ff5dd70a9fd3d41.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская актриса и звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41-м году жизни – трагичная новость шокировала поклонников, коллег и СМИ. О смерти известной актрисы и жены режиссера Валерия Тодоровского рассказала Екатерина Гордеева. Известная журналистка опубликовала разрывающий сердце пост в Facebook. "Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", – начала свое послание Гордеева. После она добавила, что Брик скрывала свою болезнь и не хотела, чтобы кто-то догадался о ее состоянии. По мнению журналиста, Евгения не хотела, чтобы кто-то обсуждал подробности ее заболевания. У актрисы осталась единственная дочка Зоя, мать и сестра. Вся забота о них легла на плечи вдовца Тодоровского. Брик родилась в Москве и окончила ГИТИС. Звезда прославилась благодаря ролям в кассовых фильмах: "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также телесериалам "Оттепель", "Адаптация", "Романовы" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

российский шоу-бизнес, гитис, москва, россия, новости, в мире