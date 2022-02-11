https://sputnik-georgia.ru/20220211/v-gruzii-na-vykhodnykh-potepleet-do-plyus-17-gradusov-264354406.html

В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов

В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов

Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Грузии в эти выходные 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T15:52+0400

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2022-02-11T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Погода без осадков сохранится на территории Грузии в субботу – температура воздуха в западной части страны повысится до плюс 12-17 градусов.Что касается Восточной Грузии, то по информации Национального агентства окружающей среды, здесь будет 8-13 градусов выше нуля.По прогнозам синоптиков, в воскресенье в некоторых районах страны ожидается дождь, а в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха на западе страны понизится до плюс 3-4 градусов.В понедельник в западной части страны вновь прояснится, а осадки прекратятся. Между тем, в Восточной Грузии будет облачно, похолодает и пойдет снег. В некоторых районах страны сила ветра может достичь 20-25 метров в секунду.Что касается Тбилиси, на выходных синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в столице повысится до 12 градусов тепла. Сравнительно похолодает в понедельник – столбик термометра опустится до плюс 3 градусов. Погода в столице будет облачной, ожидается туман и снег.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды