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В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов
В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов
Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Грузии в эти выходные 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T15:52+0400
2022-02-11T15:52+0400
2022-02-11T15:52+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Погода без осадков сохранится на территории Грузии в субботу – температура воздуха в западной части страны повысится до плюс 12-17 градусов.Что касается Восточной Грузии, то по информации Национального агентства окружающей среды, здесь будет 8-13 градусов выше нуля.По прогнозам синоптиков, в воскресенье в некоторых районах страны ожидается дождь, а в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха на западе страны понизится до плюс 3-4 градусов.В понедельник в западной части страны вновь прояснится, а осадки прекратятся. Между тем, в Восточной Грузии будет облачно, похолодает и пойдет снег. В некоторых районах страны сила ветра может достичь 20-25 метров в секунду.Что касается Тбилиси, на выходных синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в столице повысится до 12 градусов тепла. Сравнительно похолодает в понедельник – столбик термометра опустится до плюс 3 градусов. Погода в столице будет облачной, ожидается туман и снег.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов
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Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Грузии в эти выходные
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Погода без осадков сохранится на территории Грузии в субботу – температура воздуха в западной части страны повысится до плюс 12-17 градусов.
Что касается Восточной Грузии, то по информации Национального агентства окружающей среды, здесь будет 8-13 градусов выше нуля.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в некоторых районах страны ожидается дождь, а в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха на западе страны понизится до плюс 3-4 градусов.
В понедельник в западной части страны вновь прояснится, а осадки прекратятся. Между тем, в Восточной Грузии будет облачно, похолодает и пойдет снег. В некоторых районах страны сила ветра может достичь 20-25 метров в секунду.
Что касается Тбилиси, на выходных синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в столице повысится до 12 градусов тепла. Сравнительно похолодает в понедельник – столбик термометра опустится до плюс 3 градусов. Погода в столице будет облачной, ожидается туман и снег.
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