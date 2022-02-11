https://sputnik-georgia.ru/20220211/v-tbilisi-nagradili-pobediteley-literaturnogo-konkursa-osennyaya-legenda-264360653.html

В Тбилиси наградили победителей литературного конкурса "Осенняя легенда"

В Тбилиси наградили победителей литературного конкурса "Осенняя легенда"

Конкурс проводится с 2009 года и мотивирует молодых прозаиков Грузии на написание новых произведений 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T17:57+0400

2022-02-11T17:57+0400

2022-02-11T17:57+0400

грузинская литература

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культура

александр джавахишвили

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Тбилиси наградили победителей студенческого литературного конкурса "Осенняя легенда", который с целью поощрения творчества юных прозаиков провели в столице Грузии уже в тринадцатый раз.Церемония награждения лауреатов конкурса Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили прошла в онлайн-формате.Обладателю первого места передадут 1000 лари (около 340 долларов), призеру второго места - 700 лари (около 230 долларов), а третьего – 500 лари (около 170 долларов). Традиционно всем участникам церемонии будет вручен печатный сборник итоговых работ конкурса.В этом году в конкурсе было новшество - импровизационный тур, который прошел в одном из отелей, расположенном у подножия горы Кохта в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети). Там конкурсанты писали прозаические произведения на тему "Вещь(и), найденные в кармане".Студенческий литературный конкурс "Осенняя легенда" проводится с 2009 года и предназначен для тех, кто создает прозаические произведения, хочет получить литературный опыт, познакомиться с представителями сферы и представить свое творчество в Грузии.На конкурс допускаются студенты всех высших учебных заведений Грузии всех трех образовательных уровней (бакалавриат, магистратура и докторантура) и профессиональных училищ.Ежегодно к жюри конкурса присоединяются грузинские писатели, литературоведы, публицисты, переводчики и критики. В этом году к традиционному составу литературного жюри - Дато Турашвили, Теона Доленджашвили и Маки Льдоконен - присоединились два приглашенных члена жюри и один победитель прошлого конкурса. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинская литература, новости, грузия, культура, александр джавахишвили