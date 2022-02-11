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"Всеохватывающая Грузия": Леван Кбилашвили и бэнд panGEO выступят в Москве

"Всеохватывающая Грузия": Леван Кбилашвили и бэнд panGEO выступят в Москве

Захватывающая музыка и национальные мотивы – в Москве пройдут концерты известного грузинского певца 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T10:07+0400

2022-02-11T10:07+0400

2022-02-11T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Участник российского вокального телешоу "Голос", грузинский певец Леван Кбилашвили представит свой новый проект panGEO – "всеохватывающая Грузия" на концертах в Москве.Исполнитель даст два концерта в столичных клубах – "Хлебозавод" и "16 тонн". Выступления состоятся 19 февраля и 5 марта."PanGEO - "всеохватывающая Грузия"– это новый проект уникального грузинского вокалиста Левана Кбилашвили. Мейнстрим современного world music, берущего начало в горах Грузии, далее набирая мощь через армянское нагорье, Византию, захватывает восток и Балканы и снова возвращает к подножию Казбеги", – говорится о проекте музыканта в сообщении организаторов.Леван Кбилашвили является участником седьмого сезона "Голос". Сейчас он активно погружен в музыкальную творческую деятельностью, однако ранее Кбилашвили серьезно занимался дзюдо. В 14 лет он стал чемпионом Тбилиси в этом виде борьбы. Но в 15 лет получил травму и не смог продолжать спортивную карьеру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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леван кбилашвили, грузия, новости, культура, тбилиси, москва, россия, грузинский шоу-бизнес