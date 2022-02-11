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Юношеская сборная Грузии по футболу одержала первую победу на "Кубке развития"

Юношеская сборная Грузии по футболу одержала первую победу на "Кубке развития"

Грузинская команда одержала победу с минимальным счетом 1:0 11.02.2022, Sputnik Грузия

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юношеская сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) одержала свою первую победу на "Кубке развития", проходящем в Минске.В третьем матче на турнире подопечные Георгия Читаури с минимальным счетом 1:0 обыграли юношеский состав футбольного клуба "Минск". Единственный гол во встрече на 34 минуте забил Гиви Хачидзе.Два предыдущих матча на "Кубке развития" грузинские футболисты проиграли сверстникам из Беларуси и Израиля с одинаковым счетом 0:3.Заключительную встречу на турнире юношеская сборная Грузии проведет 12 февраля против Узбекистана.Грузинские футболисты принимают участие в "Кубке развития – 2022" в рамках подготовки к элит-раунду чемпионата Европы, который пройдет с 23 по 29 марта. До начала турнира подопечные Читаури проведут еще по два тест-матча с Черногорией и Мальтой.Юношеская сборная Грузии по футболу обыграла Азербайджан в тест-матче>>В элит-раунде юношеского чемпионата Европы 2022 года сборная Грузии сыграет в группе с командами Германии, Чехии и Шотландии.В элит-раунде чемпионата Европы примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп. В финальную часть турнира выйдут победители каждого квартета, а также семь лучших команд со вторых мест.Юношеский чемпионат Европы пройдет в Израиле, который освобожден от квалификации, с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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