День памяти Нодара Кумариташвили – 12 лет со дня трагической гибели грузинского спортсмена
13:43 12.02.2022 (обновлено: 13:57 12.02.2022)
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTEГрузинский саночник Нодар Кумариташвили
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTE
Грузинский саночник разбился в Ванкувере на тренировочном заезде, так и не успев принять участие в зимних Олимпийских играх 2010 года
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ровно 12 лет назад в Ванкувере на зимних Олимпийских играх - 2010 трагически погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили.
© AFP 2022 / PETER PARKSМедики пытаются спасти Нодара Кумариташвили после несчастного случая на Олимпиаде
Медики пытаются спасти Нодара Кумариташвили после несчастного случая на Олимпиаде
© AFP 2022 / PETER PARKS
21-летний грузинский саночник не успел исполнить мечту всей жизни и принять участие в Олимпийских играх – он разбился за несколько часов до их официального открытия.
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTEГрузинский саночник Нодар Кумариташвили
Грузинский саночник Нодар Кумариташвили
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTE
Нодар Кумариташвили разбился во время одной из последних тренировок на олимпийской трассе Уистлера. На скорости 144,3 км/ч Кумариташвили потерял управление и врезался в бетонную конструкцию.
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTEТрасса в Ванкувере, где в 2010 году на Зимних Олимпийских играх разбился саночник Нодар Кумариташвили
Трасса в Ванкувере, где в 2010 году на Зимних Олимпийских играх разбился саночник Нодар Кумариташвили
© AFP 2022 / RICHARD HEATHCOTE
Грузинского спортсмена на вертолете доставили в больницу, но спасти его не удалось. По заключению следственной службы, причиной инцидента стала неисправность трассы. Олимпийские игры в Ванкувере открылись с минуты молчания, спортсмены со всего мира почтили память грузинского саночника.
© AFP 2022 / LEON NEALСборная Грузии с черными шарфами в знак траура по Нодару Кумариташвили на открытии зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
Сборная Грузии с черными шарфами в знак траура по Нодару Кумариташвили на открытии зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
© AFP 2022 / LEON NEAL
Нодар похоронен в родном Бакуриани. Здесь открыты мемориал и музей его имени. Улица, на которой жил Нодар, носит его имя.
© AFP 2022 / VLADIMIR VALISHVILIПохороны саночника Нодара Кумариташвили, погибшего на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
Похороны саночника Нодара Кумариташвили, погибшего на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
© AFP 2022 / VLADIMIR VALISHVILI
Сейчас же на зимней Олимпиаде в Пекине Грузию представляет 21-летний Саба Кумариташвили, двоюродный племянник Нодара. В тот роковой день, 12 февраля 2010 года, Сабе было 9 лет, тогда он решил, что тоже станет саночником.
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Саночник Саба Кумариташвили
Он реализовал свою мечту и через 12 лет в Китае посвятил свое выступление на Олимпиаде трагически погибшему дяде.
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