https://sputnik-georgia.ru/20220212/den-pamyati-nodara-kumaritashvili--12-let-so-dnya-tragicheskoy-gibeli-gruzinskogo-sportsmena-264372640.html

День памяти Нодара Кумариташвили – 12 лет со дня трагической гибели грузинского спортсмена

День памяти Нодара Кумариташвили – 12 лет со дня трагической гибели грузинского спортсмена

Грузинский саночник разбился в Ванкувере на тренировочном заезде, так и не успев принять участие в зимних Олимпийских играх 2010 года 12.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ровно 12 лет назад в Ванкувере на зимних Олимпийских играх - 2010 трагически погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили.21-летний грузинский саночник не успел исполнить мечту всей жизни и принять участие в Олимпийских играх – он разбился за несколько часов до их официального открытия.Нодар Кумариташвили разбился во время одной из последних тренировок на олимпийской трассе Уистлера. На скорости 144,3 км/ч Кумариташвили потерял управление и врезался в бетонную конструкцию.Грузинский саночник завершил выступление на Олимпиаде в Пекине>>Грузинского спортсмена на вертолете доставили в больницу, но спасти его не удалось. По заключению следственной службы, причиной инцидента стала неисправность трассы. Олимпийские игры в Ванкувере открылись с минуты молчания, спортсмены со всего мира почтили память грузинского саночника. Нодар похоронен в родном Бакуриани. Здесь открыты мемориал и музей его имени. Улица, на которой жил Нодар, носит его имя.Сейчас же на зимней Олимпиаде в Пекине Грузию представляет 21-летний Саба Кумариташвили, двоюродный племянник Нодара. В тот роковой день, 12 февраля 2010 года, Сабе было 9 лет, тогда он решил, что тоже станет саночником. Он реализовал свою мечту и через 12 лет в Китае посвятил свое выступление на Олимпиаде трагически погибшему дяде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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