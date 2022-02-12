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Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия
Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия
Дипломатические миссии Грузии на Украине переведены на чрезвычайный режим работы 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. МИД Грузии объявил о переводе диппредставительств на Украине на чрезвычайный режим работы в связи с возможным ростом напряженности. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в особом режиме будут работать посольство Грузии в Киеве и Генеральное консульство в Одессе. На территории Украины задействована горячая линия для граждан Грузии : +380 (63) 376 77 68 и +380 (93) 761 17 17. МИД Грузии подчеркивает, что внимательно следит за развитием событий на Украине.В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину.Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия

15:21 12.02.2022 (обновлено: 16:28 12.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESТанки украинской армии на позициях в Черниговской области
Танки украинской армии на позициях в Черниговской области - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Дипломатические миссии Грузии на Украине переведены на чрезвычайный режим работы
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. МИД Грузии объявил о переводе диппредставительств на Украине на чрезвычайный режим работы в связи с возможным ростом напряженности.
Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в особом режиме будут работать посольство Грузии в Киеве и Генеральное консульство в Одессе.
На территории Украины задействована горячая линия для граждан Грузии : +380 (63) 376 77 68 и +380 (93) 761 17 17.

"Дипломатические миссии находятся в постоянном контакте с гражданами Грузии и призывают их учитывать создавшуюся сложную обстановку в стране... В связи со сложившейся ситуацией, призываем граждан Грузии оставаться на связи с посольством как для получения оперативной информации, так и для материально-технической поддержки в случае принятия решения покинуть Украину", – говорится в сообщении.

МИД Грузии подчеркивает, что внимательно следит за развитием событий на Украине.
В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину.

Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.

Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.

МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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