Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия
15:21 12.02.2022 (обновлено: 16:28 12.02.2022)
Дипломатические миссии Грузии на Украине переведены на чрезвычайный режим работы
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. МИД Грузии объявил о переводе диппредставительств на Украине на чрезвычайный режим работы в связи с возможным ростом напряженности.
Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в особом режиме будут работать посольство Грузии в Киеве и Генеральное консульство в Одессе.
На территории Украины задействована горячая линия для граждан Грузии : +380 (63) 376 77 68 и +380 (93) 761 17 17.
"Дипломатические миссии находятся в постоянном контакте с гражданами Грузии и призывают их учитывать создавшуюся сложную обстановку в стране... В связи со сложившейся ситуацией, призываем граждан Грузии оставаться на связи с посольством как для получения оперативной информации, так и для материально-технической поддержки в случае принятия решения покинуть Украину", – говорится в сообщении.
МИД Грузии подчеркивает, что внимательно следит за развитием событий на Украине.
В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину.
Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.
Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.
МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.
Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.
Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.
МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.
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