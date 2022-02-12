https://sputnik-georgia.ru/20220212/dlya-grazhdan-gruzii-na-ukraine-otkryta-goryachaya-liniya-264375861.html

Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия

Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия

Дипломатические миссии Грузии на Украине переведены на чрезвычайный режим работы 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. МИД Грузии объявил о переводе диппредставительств на Украине на чрезвычайный режим работы в связи с возможным ростом напряженности. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в особом режиме будут работать посольство Грузии в Киеве и Генеральное консульство в Одессе. На территории Украины задействована горячая линия для граждан Грузии : +380 (63) 376 77 68 и +380 (93) 761 17 17. МИД Грузии подчеркивает, что внимательно следит за развитием событий на Украине.В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину.Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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