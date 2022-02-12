https://sputnik-georgia.ru/20220212/eks-vozlyublennaya-timati-alena-shishkova-zakrutila-roman-s-17-letnim-politikom-264254135.html

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова закрутила роман с 17-летним политиком

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова закрутила роман с 17-летним политиком

Юность так манит, особенно если к ней прилагается харизма и хороший социальный статус

2022-02-12T11:12+0400

2022-02-12T11:12+0400

2022-02-12T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывшей возлюбленной Тимати модели Алене Шишковой приписывают роман с 17-летним Владиславом Тюльпановым.СМИ активно говорят о романе Алены Шишковой и Владислава Тюльпанова – сыном покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Поговаривают, что Шишкова и Тюльпанов познакомились на одном из мероприятий, и будто бы Шишкова не смогла "устоять перед напором" Владислава.Самое интересное, что сам молодой человек подтвердил роман в интервью "Собеседнику"."Да, на данный момент моя возлюбленная – бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов очень сильно. Я очень надеюсь, на дальнейшее развитие наших отношений. Потому что Алена по-настоящему роскошна и красива", – сказал он.Тюльпанов отметил, что они каждый день на связи – общаются по телефону и его все устраивает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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светская хроника, тимати, российский шоу-бизнес