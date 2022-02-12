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Главы налоговых структур Армении и Грузии встретились на КПП "Баграташен"
Главы налоговых структур Армении и Грузии встретились на КПП "Баграташен"
Глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава во главе делегации находился в Армению с рабочим визитом 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T11:28+0400
2022-02-12T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Встреча глав налоговых служб Грузии и Армении Рустама Бадасяна и Левана Какава на таможенном пункте Баграташен на грузино--армянской границе, сообщает Sputnik Армения.Глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава во главе делегации находился в Армению с рабочим визитом. Руководители налоговых ведомств Армении и Грузии осмотрели территорию КПП "Баграташен", ознакомились с организацией процедур пересечения границы и уровнем обслуживания граждан. Как отмечает председатель КГД, в повестке переговоров с грузинской делегацией ряд вопросов первостепенной важности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, службы доходов минфина грузии, армения, экономика
Главы налоговых структур Армении и Грузии встретились на КПП "Баграташен"
11:28 12.02.2022 (обновлено: 11:49 12.02.2022) Подписаться на
Глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава во главе делегации находился в Армению с рабочим визитом
ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik
. Встреча глав налоговых служб Грузии и Армении Рустама Бадасяна и Левана Какава на таможенном пункте Баграташен на грузино--армянской границе, сообщает Sputnik Армения
.
Глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава во главе делегации находился в Армению с рабочим визитом.
Руководители налоговых ведомств Армении и Грузии осмотрели территорию КПП "Баграташен", ознакомились с организацией процедур пересечения границы и уровнем обслуживания граждан. Как отмечает председатель КГД, в повестке переговоров с грузинской делегацией ряд вопросов первостепенной важности.
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