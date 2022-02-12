https://sputnik-georgia.ru/20220212/goroskop-na-segodnya-13-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264353781.html

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 13 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от... 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T10:04+0400

2022-02-12T10:04+0400

2022-02-12T10:04+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 13 февраля нужно сдерживать эмоции, и не доводить дело до конфликта. Основные проблемы сегодня коснутся финансовой стороны жизни – не исключены кражи и ограбления. Необдуманных решений знаку зодиака сегодня принимать не стоит. По гороскопу умение Овнов прощать ошибки помогут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта.Тельцам 13 февраля придется выплачивать долги, искать новый источник дохода и помогать близким. Представителям знака зодиака нужно сегодня навести порядок в своей личной бухгалтерии. Их безответственное отношение к имеющимся ресурсам может привести к денежным трудностям. Для поддержания здоровья Тельцам нужно регулярно заниматься спортом.Близнецам 13 февраля следует воздержаться от необдуманных поступков и не растрачивать напрасно свою творческую энергию. Представители знака зодиака с легкостью смогут справиться со всеми трудностями, которые их ждут сегодня. По гороскопу Близнецов ждут финансовые трудности, связанные с заботой о собственном здоровье и здоровье близких людей.Ракам 13 февраля нужно хорошенько взвесить свои возможности, чтобы избежать финансовых трудностей. Представителям знака зодиака следует поддерживать хорошие отношения с коллегами и сохранять чувство юмора. По гороскопу Раки, которые недавно расстались с партнером, должны наслаждаться свободой и быть терпеливыми. Скоро они встретят свою судьбу.Львы 13 февраля не должны расслабляться, чтобы наверстать упущенное. У знака зодиака появится сегодня шанс завести полезное знакомство, новое хобби или стать обладателем нужной информации. По гороскопу Львам избыток внутренней энергии нужно направить сегодня в безопасное русло. Вечером представители знака зодиака должны расслабиться, забыв о рабочих проблемах.Девы 13 февраля благодаря своей работоспособности успеют сделать многое, но принимать поспешных решений им не стоит. Представителям знака зодиака нужно быть сдержанными в личных отношениях, чтобы избежать конфликта с родными. По гороскопу Девы вечером смогут расслабиться и провести его в спокойной обстановке. Одиноких ждет романтическое свидание.Весам 13 февраля нужно посвятить выполнению несложной работы. Для успешного решения любых вопросов знаку зодиака следует выбрать золотую середину. Есть опасность, что Весы сегодня будут вовлечены в рискованные предприятия. Представители знака зодиака должны переосмыслить взаимоотношения с партнером и внести перемены, чтобы укрепить их еще больше.Повышенная эмоциональность Скорпионов 13 февраля спровоцирует конфликты, поэтому им следует обуздать эмоции и быть сдержанными при выяснении отношений. Решение, которое примет партнер знака зодиака сегодня, в значительной мере отразится на их отношениях. Скорпионам следует умеренно питаться – лишние килограммы легче набрать, чем сбросить.Эмоциональность Стрельцов 13 февраля может привести к ссоре, поэтому им стоит проявить особенную осмотрительность. Представителям знака зодиака, очень рьяно занимающимся своей фигурой, на время нужно забыть о диетах и фитнесе, чтобы не измотать свой организм чрезмерными нагрузками. По гороскопу одиноких Стрельцов ждет сегодня романтический вечер.Козерогам 13 февраля благоприятно для общения с родными. Знак зодиака получит сегодня от своих близких заманчивое предложение. По гороскопу Козерогам следует быть сегодня внимательными в финансовых вопросах – необдуманные решения могут привести к серьезным денежным потерям. Самочувствие представителей знака зодиака к вечеру может ухудшиться.Водолеям 13 февраля будет трудно принять правильное решение, что станет причиной финансовых потерь. Знаку зодиака сегодня следует полагаться только на собственную интуицию и не доверять мнению даже самых близких людей. Гороскоп рекомендует Водолеям больше времени уделить закалке организма – можно посетить сегодня бассейн или устроить пробежку.Рыбы 13 февраля смогут оформить прибыльную сделку или сделать удачную покупку. Благоприятно сегодня для посещения новых мест и налаживания контактов. Представители знака зодиака познакомятся сегодня с человеком, который окажет существенное влияние на их жизнь. Рыбам желательно отказаться сегодня от повышенных физических нагрузок и не переедать.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака