https://sputnik-georgia.ru/20220212/gruzinskaya-tantsevalnaya-para-probilas-v-final-na-olimpiade-v-pekine-264382422.html

Грузинская танцевальная пара пробилась в финал на Олимпиаде в Пекине

Грузинская танцевальная пара пробилась в финал на Олимпиаде в Пекине

Мария Казакова и Георгий Ревия успешно выступили в ритм-танце и набрали 67.08 балла 12.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия пробилась в финал Олимпийских игр в Пекине.За ритм-танец грузинский дуэт получил 67.08 балла, что позволило им занять в итоговом протоколе 18 место (в финальную часть соревнований выходят 20 сильнейших пар).Ритм-танец выиграл дуэт из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установив мировой рекорд – 90.83 балла.Произвольную программу фигуристы представят на суд зрителей и жюри 14 февраля.

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грузия, новости, олимпийские игры в пекине, фигурное катание, спорт