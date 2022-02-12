https://sputnik-georgia.ru/20220212/krupnyy-asteroid-proletit-mimo-zemli-4-marta-264382292.html

Крупный астероид пролетит мимо Земли 4 марта

Крупный астероид пролетит мимо Земли 4 марта

Столкновения не будет – небесное тело промчится мимо Земли на расстоянии 4,8 миллиона километров 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Астероид величиной в четыре Эйфелевы башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с Землей составит 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, россия, астероид