https://sputnik-georgia.ru/20220212/krupnyy-asteroid-proletit-mimo-zemli-4-marta-264382292.html
Крупный астероид пролетит мимо Земли 4 марта
Крупный астероид пролетит мимо Земли 4 марта
Столкновения не будет – небесное тело промчится мимо Земли на расстоянии 4,8 миллиона километров 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T22:29+0400
2022-02-12T22:29+0400
2022-02-12T22:29+0400
в мире
россия
астероид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1616cd9411f531398e8bf3fc0d360524.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Астероид величиной в четыре Эйфелевы башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с Землей составит 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158993_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5bfdd23489a8457df7f8d364fdb00ab9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, астероид
Крупный астероид пролетит мимо Земли 4 марта
Подписаться на
Столкновения не будет – небесное тело промчится мимо Земли на расстоянии 4,8 миллиона километров
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Астероид величиной в четыре Эйфелевы башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает
"Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", – сказано в сообщении. "Роскосмос" также показал анимацию его пролета.
Анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.
Максимальное сближение небесного тела с Землей составит 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.