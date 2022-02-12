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Лавров обвинил Запад в игнорировании ключевых для Москвы положений

Лавров обвинил Запад в игнорировании ключевых для Москвы положений

Глава МИД РФ Сергей Лавров имел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T17:15+0400

2022-02-12T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу, сообщает РИА Новости. "Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", – говорится в сообщении МИД по итогам разговора."Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – указывается в нем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, россия, лавров, сша