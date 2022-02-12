https://sputnik-georgia.ru/20220212/lavrov-obvinil-zapad-v-ignorirovanii-klyuchevykh-dlya-moskvy-polozheniy-264380291.html
Лавров обвинил Запад в игнорировании ключевых для Москвы положений
Лавров обвинил Запад в игнорировании ключевых для Москвы положений
Глава МИД РФ Сергей Лавров имел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T17:15+0400
2022-02-12T17:15+0400
2022-02-12T17:30+0400
в мире
россия
лавров
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473610_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8c7be4568251c111e4d2436eb9f36a04.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу, сообщает РИА Новости. "Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", – говорится в сообщении МИД по итогам разговора."Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – указывается в нем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473610_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_0e5ee7829ab7e06994f9dc4cd3cc8432.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, лавров, сша
Лавров обвинил Запад в игнорировании ключевых для Москвы положений
17:15 12.02.2022 (обновлено: 17:30 12.02.2022) Подписаться на
Глава МИД РФ Сергей Лавров имел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу, сообщает РИА Новости
.
"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", – говорится
в сообщении МИД по итогам разговора.
"Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – указывается в нем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.