https://sputnik-georgia.ru/20220212/likhoradka-lassa-dala-o-sebe-znat-v-velikobritanii-264370735.html
Лихорадка Ласса дала о себе знать в Великобритании
Лихорадка Ласса дала о себе знать в Великобритании
Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением и высокой летальностью 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T13:34+0400
2022-02-12T13:34+0400
2022-02-12T14:05+0400
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0c/264375126_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_46185f6a3551334d5a41e78306df92aa.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Лихорадка Ласса дала о себе знать в Великобритании – на востоке страны в графстве Бедфордшир зафиксирован первый летальный исход, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).В агентстве заявляют, что риск для широкой общественности остается очень низким, медики идентифицируют лиц, имевших контакт с больными.Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.По словам главного медицинского консультанта UKHSA Сьюзан Хопкинс, с 1980 года в Великобританию было завезено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два произошли в 2009 году. Не было никаких свидетельств дальнейшей передачи заболевания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0c/264375126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_897420e7dfbedfc5b7c252880f23ceae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, великобритания
Лихорадка Ласса дала о себе знать в Великобритании
13:34 12.02.2022 (обновлено: 14:05 12.02.2022) Подписаться на
Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением и высокой летальностью
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Лихорадка Ласса дала о себе знать в Великобритании – на востоке страны в графстве Бедфордшир зафиксирован первый летальный исход, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).
"UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер", – отмечается в сообщении ведомства.
В агентстве заявляют, что риск для широкой общественности остается очень низким, медики идентифицируют лиц, имевших контакт с больными.
Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.
Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны на протяжении всего периода болезни.
Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.
Ранее центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) сообщил, что в январе из-за вспышки лихорадки Ласса в стране скончались 40 человек.
По словам главного медицинского консультанта UKHSA Сьюзан Хопкинс, с 1980 года в Великобританию было завезено восемь случаев лихорадки Ласса. Последние два произошли в 2009 году. Не было никаких свидетельств дальнейшей передачи заболевания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.