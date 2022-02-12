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Подписанная Турцией и Азербайджаном Шушинская декларация вступает в силу
Подписанная Турцией и Азербайджаном Шушинская декларация вступает в силу
Декларация, подписанная лидерами двух государств 15 июля прошлого года, предусматривает активизацию военного сотрудничества и совместное противостояние... 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T16:28+0400
2022-02-12T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Турция и Азербайджан активизируют военное сотрудничество – президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации, передает агентство "Анадолу".Шушинская декларация уже ратифицирована парламентами двух стран.В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, говорится, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, турция, азербайджан
Подписанная Турцией и Азербайджаном Шушинская декларация вступает в силу
16:28 12.02.2022 (обновлено: 17:07 12.02.2022) Подписаться на
Декларация, подписанная лидерами двух государств 15 июля прошлого года, предусматривает активизацию военного сотрудничества и совместное противостояние возможной угрозе
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Турция и Азербайджан активизируют военное сотрудничество – президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации, передает агентство "Анадолу".
Шушинская декларация уже ратифицирована парламентами двух стран.
"Президент Эрдоган принял делегацию Совета аксакалов Организации тюркских государств. На приеме президент Эрдоган подписал соответствующий президентский указ об утверждении Шушинской декларации, которая была принята Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Указ будет вскоре опубликован в официальном вестнике правительства и вступит в силу", – передает агентство.
В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, говорится, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
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