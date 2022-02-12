https://sputnik-georgia.ru/20220212/podpisannaya-turtsiey-i-azerbaydzhanom-shushinskaya-deklaratsiya-vstupaet-v-silu-264376761.html

Подписанная Турцией и Азербайджаном Шушинская декларация вступает в силу

Подписанная Турцией и Азербайджаном Шушинская декларация вступает в силу

Декларация, подписанная лидерами двух государств 15 июля прошлого года, предусматривает активизацию военного сотрудничества и совместное противостояние... 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T16:28+0400

2022-02-12T16:28+0400

2022-02-12T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Турция и Азербайджан активизируют военное сотрудничество – президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации, передает агентство "Анадолу".Шушинская декларация уже ратифицирована парламентами двух стран.В тексте Шушинской декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня прошлого года, в частности, говорится, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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