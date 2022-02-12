https://sputnik-georgia.ru/20220212/prosnulsya-samyy-vysokiy-vulkan-evropy-264369743.html

Проснулся самый высокий вулкан Европы

Проснулся самый высокий вулкан Европы

Столбы дыма и пепла, извергаемые Этной, достигали восьми километров в высоту 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T12:01+0400

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в мире

италия

извержение вулкана

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. На Сицилии проснулась Этна – извержение самого высокого вулкана в Европе итальянцы наблюдали вечером и в ночь на пятницу, сообщает РИА Новости.По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте 2 900 метров. Столбы дыма и пепла достигали восьми километров в высоту.Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.Этна успокоилась только около часа ночи.На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, италия, извержение вулкана