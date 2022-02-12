https://sputnik-georgia.ru/20220212/rossiyskie-s-400-zastupayut-na-boevoe-dezhurstvo-v-belarusi---video-264374962.html
Российские С-400 заступают на боевое дежурство в Беларуси - видео
Российские С-400 заступают на боевое дежурство в Беларуси - видео
На территорию Брестской области в Беларуси прибыли новейшие российские ЗРК С-400. Смотрите в видео, как боевая техника проехала по белорусской территории к... 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T13:54+0400
2022-02-12T13:54+0400
2022-02-12T13:54+0400
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с-400
гонка вооружений
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Система противовоздушной обороны, в составе которой С-400, готовится встать на боевое дежурство, чтобы приступить к охране воздушного пространства Союзного государства с территории Беларуси.
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видео, мультимедиа, россия, беларусь, с-400, гонка вооружений, вооружения, видео
Российские С-400 заступают на боевое дежурство в Беларуси - видео
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На территорию Брестской области в Беларуси прибыли новейшие российские ЗРК С-400. Смотрите в видео, как боевая техника проехала по белорусской территории к месту новой дислокации.
Система противовоздушной обороны, в составе которой С-400, готовится встать на боевое дежурство, чтобы приступить к охране воздушного пространства Союзного государства с территории Беларуси.