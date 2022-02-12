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Сборная Грузии по регби разгромила Нидерланды в матче чемпионата Европы

Сборная Грузии по регби разгромила Нидерланды в матче чемпионата Европы

Победа над Нидерландами принесла сборной Грузии пять очков и позволила подняться на второе место в турнирной таблице 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T19:31+0400

2022-02-12T19:31+0400

2022-02-12T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби разгромила в Амстердаме команду Нидерландов со счетом 72:10 в рамках чемпионата Европы.Учитывая счет, даже не приходится говорить о том, что подопечные Левана Маисашвили захватили инициативу с первых же минут встречи. В первом тайме грузинские регбисты пять раз занесли мяч в зачетную зону соперника и выполнили две удачные реализации. Особенно стоит отметить Луку Джапаридзе, который совершил первую удачную попытку в составе национальной сборной.Единственное чем смогли ответить хозяева в первой половине – удачно выполненный штрафной. На перерыв соперники ушли при счете 29:3 в пользу "лелос".Сценарий второго тайма мало чем отличался от первой половины. Разница лишь в том, что на сей раз гости исполнили семь попыток и четыре реализации, а команда Нидерландов ответила одной попыткой и реализацией.Героями встречи можно назвать Отара Гиоргадзе, оформившего хет-трик, а также Васила Лобжанидзе, у которого дубль.Победа над Нидерландами принесла сборной Грузии пять очков и позволила "лелос" подняться на второе место в турнирной таблице (неделю назад Грузия сенсационно сыграла вничью 25:25 с Португалией).Следующий матч в рамках чемпионата Европы сборная Грузии проведет 27 февраля в Тбилиси против команды России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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