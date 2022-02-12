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Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Перевал Паравани закрыт из-за метели и плохой видимости 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T23:23+0400
2022-02-12T23:23+0400
2022-02-12T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. На перевале Паравани из-за сложных метеоусловий запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, причиной введения ограничений стала метель и плохая видимость.В частности, ограничения действуют на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Также из-за опасности схода лавин на 170-186 км участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ушгули) запрещено движение всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, дороги, погода
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
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Перевал Паравани закрыт из-за метели и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
На перевале Паравани из-за сложных метеоусловий запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, причиной введения ограничений стала метель и плохая видимость.
В частности, ограничения действуют на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.
Также из-за опасности схода лавин на 170-186 км участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ушгули) запрещено движение всех видов автотранспорта.
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