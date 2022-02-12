https://sputnik-georgia.ru/20220212/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-264387191.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Перевал Паравани закрыт из-за метели и плохой видимости 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T23:23+0400

2022-02-12T23:23+0400

2022-02-12T23:23+0400

грузия

новости

дороги

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/40/243944081_459:465:2500:1613_1920x0_80_0_0_db29d86dbd846766206193955fb5e8a0.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. На перевале Паравани из-за сложных метеоусловий запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, причиной введения ограничений стала метель и плохая видимость.В частности, ограничения действуют на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Также из-за опасности схода лавин на 170-186 км участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ушгули) запрещено движение всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, дороги, погода