https://sputnik-georgia.ru/20220212/strashnaya-avariya-na-zapade-gruzii-postradali-18-chelovek-264381691.html
Страшная авария на западе Грузии: пострадали 18 человек
Страшная авария на западе Грузии: пострадали 18 человек
Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса направляющегося из Зугдиди в Тбилиси 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T18:59+0400
2022-02-12T18:59+0400
2022-02-12T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии на трассе Хашури-Сурами пострадали 18 человек, сообщает ТВ "Рустави 2".По информации телеканала, пассажирский микроавтобус, осуществляющий рейс Зугдиди-Тбилиси, двигался по объездной дороге автобана, и на участке Хашури-Сурами, потеряв управление, сорвался с высоты в овраг.В результате ДТП все пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения разной тяжести. Экипажи скорой медицинской помощи перевезли пострадавших в Центральную больницу Хашури. Сообщается, что состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.Что стало причиной аварии, установит следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, дтп, происшествия
Страшная авария на западе Грузии: пострадали 18 человек
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Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса направляющегося из Зугдиди в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Хашури-Сурами пострадали 18 человек, сообщает ТВ "Рустави 2"
.
По информации телеканала, пассажирский микроавтобус, осуществляющий рейс Зугдиди-Тбилиси, двигался по объездной дороге автобана, и на участке Хашури-Сурами, потеряв управление, сорвался с высоты в овраг.
В результате ДТП все пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения разной тяжести. Экипажи скорой медицинской помощи перевезли пострадавших в Центральную больницу Хашури. Сообщается, что состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.
Что стало причиной аварии, установит следствие.
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