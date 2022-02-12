https://sputnik-georgia.ru/20220212/strashnaya-avariya-na-zapade-gruzii-postradali-18-chelovek-264381691.html

Страшная авария на западе Грузии: пострадали 18 человек

Страшная авария на западе Грузии: пострадали 18 человек

Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса направляющегося из Зугдиди в Тбилиси 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T18:59+0400

2022-02-12T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии на трассе Хашури-Сурами пострадали 18 человек, сообщает ТВ "Рустави 2".По информации телеканала, пассажирский микроавтобус, осуществляющий рейс Зугдиди-Тбилиси, двигался по объездной дороге автобана, и на участке Хашури-Сурами, потеряв управление, сорвался с высоты в овраг.В результате ДТП все пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения разной тяжести. Экипажи скорой медицинской помощи перевезли пострадавших в Центральную больницу Хашури. Сообщается, что состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.Что стало причиной аварии, установит следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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