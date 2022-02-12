https://sputnik-georgia.ru/20220212/v-gruzii-pokhitili-nevestu--eyu-okazalas-medsestra-264380704.html

В Грузии похитили невесту – ею оказалась медсестра

В Грузии похитили невесту – ею оказалась медсестра

Незадачливому жениху и его пособникам грозит до четырех лет лишения свободы 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T18:21+0400

2022-02-12T18:21+0400

2022-02-12T18:21+0400

грузия

новости

рустави

похищение невест

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251151051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_becf8e93f9c6ad7f3e85a5514558f277.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Полиции удалось установить местонахождение похищенной в городе Рустави 25-летней медсестры, сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави".По информации агентства, молодую медсестру привезли в дом к жениху в село Гачиани Гардабанского района (регион Квемо Картли) обманом его родственницы. Узнав о намерениях 30-летнего жениха, невеста пыталась сбежать, но обнаружила, что заперта.Когда девушка вовремя не вернулась домой, родственники забили тревогу. Семья обратилась в полицию и начала ее поиски.На западе Грузии ищут похитителей невесты>>Чтобы замести следы, родственники жениха перепрятали девушку в другое село. Однако это не помогло завершить дело браком.Сотрудники руставской полиции сумели по горячим следам обнаружить дом, где прятали девушку, и задержали трех человек, в том числе жениха и золовку. Еще двое находятся в розыске.Максимальным наказанием за похищение девушки в целью вступления в брак – лишение свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, рустави, похищение невест, происшествия