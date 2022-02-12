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В Кремле ждут звонка из Белого дома
В Кремле ждут звонка из Белого дома
Основной темой переговоров Путина и Байдена, предположительно, станет урегулирование внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий... 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T09:27+0400
2022-02-12T09:27+0400
2022-02-12T10:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут состояться в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".В Белом доме подтвердили намерения Вашингтона.Ранее, в пятницу, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире
В Кремле ждут звонка из Белого дома
09:27 12.02.2022 (обновлено: 10:13 12.02.2022) Подписаться на
Основной темой переговоров Путина и Байдена, предположительно, станет урегулирование внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий безопасности России
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут состояться в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", – добавил пресс-секретарь, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".
В Белом доме подтвердили намерения Вашингтона.
Ранее, в пятницу, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.
В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.
Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.
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