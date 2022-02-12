https://sputnik-georgia.ru/20220212/v-kremle-zhdut-zvonka-iz-belogo-doma-264369306.html

В Кремле ждут звонка из Белого дома

В Кремле ждут звонка из Белого дома

Основной темой переговоров Путина и Байдена, предположительно, станет урегулирование внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий... 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T09:27+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут состояться в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".В Белом доме подтвердили намерения Вашингтона.Ранее, в пятницу, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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