https://sputnik-georgia.ru/20220212/v-sachkherskoy-shkole-gornoy-podgotovki-zavershilsya-mesyachnyy-kurs-264379161.html

В Сачхерской школе горной подготовки завершился месячный курс

В Сачхерской школе горной подготовки завершился месячный курс

Специфику действий в горных условиях вместе с грузинскими военнослужащими проходили военные из Польши и Украины 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T17:44+0400

2022-02-12T17:44+0400

2022-02-12T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе (регион Имерети) завершились зимние промежуточные курсы, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.Зимний промежуточный курс, длившийся месяц, прошли четыре грузинских, три польских и два украинских военнослужащих.Курс проходил на двух локациях. Первую неделю военные прошли огневую подготовку в высокогорье на стрельбище в Абули (регион Самцхе-Джавахети), где изучили правила стрельбы в холодных климатических условиях на высоте 2 000 метров и более над уровнем моря, после чего сдали соответствующий экзамен.Курсы горной подготовки военных завершились на западе Грузии>>Второй этап проходил в горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), где военные под руководством грузинских инструкторов осваивали приемы передвижения на горном заснеженном рельефе, спуска со склона по непроходимому снегу. Также военные учились искать, спасать и эвакуировать человека, обустраивать и преодолевать полосы препятствий на гористой местности, осваивали технику скольжения на лыжах по сложному горному рельефу.Военным пришлось устроить убежище в снегу и ночевать в нем.На последней неделе курса военнослужащие сдавали соответствующий практический тест по всем изучаемым направлениям, по результатам которого получили итоговую квалификацию. Успешные выпускники получили рекомендацию на участие в летних высокогорных курсах.Заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе и командующий учениями и военным образованием полковник Зураб Хвичия поздравили грузинских и иностранных военнослужащих с успешным завершением курса. В мероприятии приняли участие военные атташе Польши и Украины.Школу горной подготовки Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус Центра образования и подготовки НАТО по программе "Партнерство ради мира".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, оборона, школа горной подготовки в сачхере