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Больше женщин в политике - "Грузинская мечта" создает женскую организацию партии
Больше женщин в политике - "Грузинская мечта" создает женскую организацию партии
Женщины заслуживают гораздо более широкого представительства на высоких должностях, считает председатель правящей партии 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T14:31+0400
2022-02-13T14:31+0400
2022-02-13T14:31+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Решением политсовета "Грузинской мечты" учреждена женская организация правящей партии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.По его словам, в ближайшее время состоится учредительная национальная конференция женской организации "Грузинская мечта", на которой будут избраны правление, а также руководители городских и районных организаций. Следующим этапом станет избрание членов бюро."В силу различных обстоятельств на выборах в органы местного самоуправления наша партия смогла выдвинуть только трех женщин-кандидатов из 64 кандидатов в мэры, а кандидатов в члены сакребуло (районные и городские собрания) мы выдвинули, по сути, только в рамках введенной нами избирательной квоты", - сказал Кобахидзе.По его словам, такие данные не соответствуют объективной картине положения вещей в обществе и "женщины заслуживают гораздо более широкого представительства на высоких должностях".Как отметил Кобахидзе, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее участниц.До конца следующей недели во всех регионах Грузии пройдут организационные встречи по созданию женской организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
Больше женщин в политике - "Грузинская мечта" создает женскую организацию партии
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Женщины заслуживают гораздо более широкого представительства на высоких должностях, считает председатель правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Решением политсовета "Грузинской мечты" учреждена женская организация правящей партии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
"Как вы знаете, наличие женской организации при политической партии – устоявшаяся европейская практика. Для обеспечения максимальной активизации роли и вовлечения женщин в партийно-политические процессы создается женская организация", - сказал Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
По его словам, в ближайшее время состоится учредительная национальная конференция женской организации "Грузинская мечта", на которой будут избраны правление, а также руководители городских и районных организаций. Следующим этапом станет избрание членов бюро.
"В силу различных обстоятельств на выборах в органы местного самоуправления наша партия смогла выдвинуть только трех женщин-кандидатов из 64 кандидатов в мэры, а кандидатов в члены сакребуло (районные и городские собрания) мы выдвинули, по сути, только в рамках введенной нами избирательной квоты", - сказал Кобахидзе.
По его словам, такие данные не соответствуют объективной картине положения вещей в обществе и "женщины заслуживают гораздо более широкого представительства на высоких должностях".
Как отметил Кобахидзе, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее участниц.
До конца следующей недели во всех регионах Грузии пройдут организационные встречи по созданию женской организации.
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