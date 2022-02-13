https://sputnik-georgia.ru/20220213/dvenadtsat-amsterdamskikh-popytok---posleslovie-k-matchu-gruzinskikh-regbistov-264394840.html

Двенадцать амстердамских попыток - послесловие к матчу грузинских регбистов

Двенадцать амстердамских попыток - послесловие к матчу грузинских регбистов

В матче второго тура чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Амстердаме разгромила Нидерланды – 72:10 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T17:04+0400

2022-02-13T17:04+0400

2022-02-13T17:19+0400

грузия

спорт

регби

сборная грузии по регби

кубок европейских наций по регби

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0d/264394609_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_66731321518a687e6d3bb06e31d47203.jpg

С особой мотивациейСчет не назовешь неожиданным. После неудачи недельной давности, когда "Лелос" в Тбилиси сыграли с Португалией вничью, они отправились в столицу Нидерландов с особой мотивацией – были полны решимости не просто выиграть с бонусом, но и показать качественный и зрелищный регби.72:10 – это тот результат, который не может вызвать особых нареканий в адрес победителя. Поэтому 6 смазанных реализаций свалим на амстердамский ветер и некоторую расслабленность в игре с явно слабым соперником. Надеюсь, Тедо Абжандадзе (6 реализаций из 10 ударов) и Гела Апрасидзе (0 из 2) в более важных ситуациях будут внимательней.Опять телевизионщики "Регби Европы"?Однако повод для критики нашелся и на этот раз, благо регбисты тут ни при чем. Понятно, что регби в Нидерландах не самый популярный вид спорта, но подобную дилетантскую режиссуру телерепортажа припомнить трудно.То, что картинка постоянно зависала и многие интересные эпизоды остались неувиденными зрителем, можно отнести на счет погодных условий. но как быть с непрофессиональной расстановкой стационарных телекамер, с перманентным непереключением дальнего плана на крупный и обратно? Дело доходило до того, что вместо активной игры нам показывали качество газона стадиона.Есть серьезные подозрения, что местные "телевизионщики" в этом катастрофическом репортаже совсем не виновны. Обычно режиссурой матчей чемпионата "Регби Европы" занимаются бригады указанной организации. Но так или иначе, настроение от этого безобразия было несколько подпорчено. Вспомнился прошлогодний матч России и Грузии в Калининграде, где происходили приблизительно такие же "чудеса".Табуцадзе - пишем, Горгодзе и Качарава – в уме72 набранных очка – результат, безусловно, прекрасный. В чемпионате "Регби Европы" в последние годы больше набирали сами "Лелос" – 78 в 2020-м против Бельгии. Как было сказано выше, забей Тедо и Гела неиспользованные реализации, в Амстердаме было бы набрано 84 очка…Обязательно следует отметить, что львиную долю из всех очков сборной Грузии на свой счет записали игроки французского "Брива".Об Абжандадзе уже немало было сказано, на его счету 12 очков (всего – 210, что является четвертым показателем в истории сборной), а остальные "бривисты" (так их и зовут во Франции) занесли 6 попыток. Фланкер Отар Гиоргадзе после более чем 2-летнего перерыва записал на свой счет сразу три "заноса". Таким образом, на его счету набралось 8 попыток в 31 матче за сборную.Прекрасно отыгравший матч Васил Лобжанидзе записал на свой счет дубль, и теперь его личная статистика составляет 13 попыток в 62 матчах. Таким образом Васка догнал самого результативного до этого матча действующего игрока сборной Сандро Тодуа, который скорее всего будет в строю к следующему матчу. Однако их статистику превзошли в том же матче, но об этом чуть позже.И наконец, шестую попытку "бривистов" на свой счет записал правый столб Лука Джапаридзе, проявивший неожиданную резвость. Это была его первая попытка в 5-м матче за сборную.Что касается статистического лидера, Ака Табуцадзе также сотворил дубль, дважды эффектно убежав от соперников. Отныне на его счету 15 попыток в регбийке сборной. Рекорд всех времен принадлежит легендарному Мамуке Горгодзе – 27 попыток, второй – также легендарный Давит Качарава, однако первый сыграл в составе "Лелос" 75 матчей, второй – 122, а Табуцадзе против Нидерландов сыграл всего 17-й матч и ему лишь 25 лет! Если продолжит в таком же темпе, великим придется потесниться.Еще один дубль на счету хукера из российского "Локомотива-Пензы" Гиорги Чкоидзе, замкнувшего два неудержимых мола. Кстати, стартовый хукер Шалва Мамукашвили и заменивший его Чкоидзе сыграли просто блестяще, и в командном успехе их роль была очень важна.Осталось назвать авторов еще двух попыток. Одну (и весьма элегантную) на свой счет записал Торнике Джалагониа, вторую – вингер Мириан Модебадзе, секундами ранее вышедший на замену.Что касается хозяев поля, то они в первом тайме забили пенальти, а в начале второго занесли классную попытку после красивого оффлоуда.До встречи на "Динамо Арене"В других матчах тура были зафиксированы весьма любопытные результаты. Сначала в Сочи сборная Испании в последней атаке вырвала победу из рук хозяев – 41:37. Очередное поражение оставило "Медведей" практически за бортом Кубка мира-2023, поскольку у россиян 10 очков в 7 матчах чемпионатов Европы 2021 и 2022 годов, а это на 11 очков меньше, чем у тех же самых испанских "Львов". Остается лишь теория, что Россия выиграет 3 оставшихся матча с бонусом и параллельно конкуренты потеряют очки… Короче, шансы утопические.А вечером того же дня румыны на финише дожали отчаянно сопротивлявшихся португальцев – 37:27.Таким образом, во главе таблицы текущего первенства остались испанцы, набравшие 9 очков, вслед за ними – Румыния (8), Грузия (7), Португалия (5), Россия (1) и Нидерланды (0).В отборе на Кубок мира уверенно лидируют "Лелос" - 31 очко, у Румынии – 22, Испании – 21, Португалии – 16, России – 10 и Нидерландов – 0.Следующая сессия – 26-27 февраля. Португалия примет Нидерланды, Испания – Румынию, а на тбилисской "Динамо Арене" сборная Грузии проведет исторический, 250-й официальный матч, так что встреча со сборной России будет втройне важна для Грузин. Подробнее – в следующей колонке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

грузия, спорт, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби, колумнисты