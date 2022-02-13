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Главные цифры 2021 года в Грузии

Главные цифры 2021 года в Грузии

Экономика Грузии постепенно восстанавливается, что отражается практически на всех экономических параметрах: рост экспорта и импорта, денежных перечислений... 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T21:09+0400

2022-02-13T21:09+0400

2022-02-13T21:09+0400

грузия

экономика

инфографика

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Средний показатель реального роста экономики за 2021 год составил 10,6%. Между тем, годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9% при целевом показателе 3%.А вот внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Грузинскую продукцию в 2021 году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом. Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. дМежду тем, импорт в 2021 году составил более 10 миллиардов долларов, что на 25,1% больше по сравнению с 2020 годом. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.Что касается туризма, то доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов, по сравнению с 2020 годом рост доходов превысил 130%. Примечательно, что в прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2021 год вырос на 24,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2 349,6 миллиона долларов. В пятерке стран-лидеров по денежным переводам в Грузию Россия, Италия, США, Греция и Израиль.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, инфографика, инфографика