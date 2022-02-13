https://sputnik-georgia.ru/20220213/gruzinskie-sambisty-udachno-startovali-na-kubke-evropy-v-minske-264395277.html

Грузинские самбисты удачно стартовали на Кубке Европы в Минске

Грузинские самбисты удачно стартовали на Кубке Европы в Минске

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Миндиа Лилуашвили, который в финальной схватке победил соперника со счетом 4:0 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Грузинские самбисты завоевали четыре медали в первый день стартовавшего в Минске Открытого Кубка Европы.На высшую ступень пьедестала почета поднялся Миндиа Лилуашвили. В финальной схватке в весовой категории до 71 кг грузинский спортсмен со счетом 4:0 победил Карлена Махиняна из Армении.Вице-чемпионами турнира стали Георгий Закариадзе (+98 кг) и Элене Кебадзе (+80 кг). Первый в финале уступил Антону Брачеву из России (0:1), а Кебадзе проиграла Марии Кондратьевой из Беларуси (0:6).Еще одну награду, бронзовую, в копилку сборной Грузии добавил Давид Лориашвили (+98 кг).Во второй день турнира, 13 февраля, на Открытом Кубке Европы выступят пять грузинский самбистов: Георгий Наскидашвили (-64 кг), Ираклий Одзелашвили, Омар Ниазашвили, Бесарион Берулава (все -79 кг) и Паата Гвиниашвили (-98 кг).

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