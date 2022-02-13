https://sputnik-georgia.ru/20220213/kogda-to-my-byli-vrode-by-druzyami---o-chem-govorili-i-chto-vspominali-lidery-rossii-i-ssha-264387726.html

Когда-то мы были вроде бы друзьями - о чем говорили и что вспоминали лидеры России и США

Когда-то мы были вроде бы друзьями - о чем говорили и что вспоминали лидеры России и США

Основной темой более часового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом была Украина и ситуация вокруг нее 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T00:34+0400

2022-02-13T00:34+0400

2022-02-13T00:35+0400

россия

сша

владимир путин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262645935_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_a6256d5f55052993528aadd6b32f1290.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сбалансированный и деловой - так охарактеризовал телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, который длился больше часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.Ушаков отметил, что американцы искусственно нагнетают ситуацию, называют "даты этого вторжения", и параллельно с этим вместе с союзниками "накачивают военные мускулы Украины"."Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", — сказал помощник президента.Байден ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было.В свою очередь, Путин напомнил собеседнику об истории развития отношений между Москвой, Вашингтоном и НАТО.В разговоре Путин отметил, что "наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность" и безопасность во всем мире.Также российский лидер указал, что Запад не старается добиться от Украины выполнения Минских соглашений. При этом вокруг передвижения российских войск по российской территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать — непонятно.Москва призывает делать все возможное, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", заключил Ушаков.В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ. Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины. МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сша, владимир путин, джо байден