https://sputnik-georgia.ru/20220213/kogda-to-my-byli-vrode-by-druzyami---o-chem-govorili-i-chto-vspominali-lidery-rossii-i-ssha-264387726.html
Когда-то мы были вроде бы друзьями - о чем говорили и что вспоминали лидеры России и США
Когда-то мы были вроде бы друзьями - о чем говорили и что вспоминали лидеры России и США
Основной темой более часового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом была Украина и ситуация вокруг нее 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T00:34+0400
2022-02-13T00:34+0400
2022-02-13T00:35+0400
россия
сша
владимир путин
джо байден
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сбалансированный и деловой - так охарактеризовал телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, который длился больше часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.Ушаков отметил, что американцы искусственно нагнетают ситуацию, называют "даты этого вторжения", и параллельно с этим вместе с союзниками "накачивают военные мускулы Украины"."Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", — сказал помощник президента.Байден ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было.В свою очередь, Путин напомнил собеседнику об истории развития отношений между Москвой, Вашингтоном и НАТО.В разговоре Путин отметил, что "наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность" и безопасность во всем мире.Также российский лидер указал, что Запад не старается добиться от Украины выполнения Минских соглашений. При этом вокруг передвижения российских войск по российской территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать — непонятно.Москва призывает делать все возможное, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", заключил Ушаков.В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ. Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины. МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, сша, владимир путин, джо байден
Когда-то мы были вроде бы друзьями - о чем говорили и что вспоминали лидеры России и США
00:34 13.02.2022 (обновлено: 00:35 13.02.2022) Подписаться на
Основной темой более часового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом была Украина и ситуация вокруг нее
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.
Сбалансированный и деловой - так охарактеризовал телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, который длился больше часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости
.
"Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину", — сказал чиновник.
Ушаков отметил, что американцы искусственно нагнетают ситуацию, называют "даты этого вторжения", и параллельно с этим вместе с союзниками "накачивают военные мускулы Украины".
"Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", — сказал помощник президента.
Байден ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было.
В свою очередь, Путин напомнил собеседнику об истории развития отношений между Москвой, Вашингтоном и НАТО.
"Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками. <...> А, например, в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России", — добавил помощник президента.
В разговоре Путин отметил, что "наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность" и безопасность во всем мире.
Также российский лидер указал, что Запад не старается добиться от Украины выполнения Минских соглашений. При этом вокруг передвижения российских войск по российской территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать — непонятно.
Москва призывает делать все возможное, чтобы "избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", заключил Ушаков.
В последнее время западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину.
Москве отвергают подобные заявления. По мнению российской стороны, "информационные вбросы" о "российской агрессии" служат поводом для стягивания вооружений НАТО к границам РФ.
Ряд западных стран на этой неделе сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины. МИД РФ сегодня заявил, что "оптимизировал" штат сотрудников посольства и консульств на Украине в связи с опасениями возможных провокаций.
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