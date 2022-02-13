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Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов
Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов
Пандемия завершится, но не скоро, если вакцинация в Грузии будет идти такими темпами, считают эксперты 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T07:01+0400
2022-02-13T07:01+0400
2022-02-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Возлагать большие надежды на завершение пандемии коронавируса в марте-апреле 2022 года не стоит, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.Грузия на пике шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время резко возрос и колеблется в пределах 20-26 тысяч, что является рекордным показателем с начала распространения COVID-19 в стране. Эпидемиологи связывают это с быстрым распространением нового штамма "омикрон".По его словам, кто переболел штаммом "дельта" в декабре, имеют такой же шанс заразиться "омикроном", как и непереболевшие. Эксперт не исключает и появление очередной мутации, для которой и "омикрон" не будет барьером.С этим согласен и профессор Тбилисского государственного медицинского университета, эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табатадзе.Тем не менее, эпидемиологи и специалисты уверены, что побороть вирус и завершить пандемию посильно лишь вакцинации, темпы которой в Грузии далеко не высокие.С начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. К этому времени, по данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, полными двумя дозами вакцинировано 42,9% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов
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Пандемия завершится, но не скоро, если вакцинация в Грузии будет идти такими темпами, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Возлагать большие надежды на завершение пандемии коронавируса в марте-апреле 2022 года не стоит, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.
Грузия на пике шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время резко возрос и колеблется в пределах 20-26 тысяч, что является рекордным показателем с начала распространения COVID-19 в стране. Эпидемиологи связывают это с быстрым распространением нового штамма "омикрон".
"Не делайте слишком оптимистичных выводов и не возлагайте слишком большие надежды на то, что март-апрель станет концом пандемии, что большая часть населения переболеет и это защитит нас. Это мнение об "омикроне" еще раз изменилось, когда мы говорили о повторном заражении", - заявил Чхаидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По его словам, кто переболел штаммом "дельта" в декабре, имеют такой же шанс заразиться "омикроном", как и непереболевшие. Эксперт не исключает и появление очередной мутации, для которой и "омикрон" не будет барьером.
С этим согласен и профессор Тбилисского государственного медицинского университета, эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табатадзе.
"Мы должны быть в постоянной готовности, так как ни от чего не защищены. Каждый вирус содержит 30-50 и более мутаций. Поэтому гарантии того, что это завершится, никто не может дать наверняка. Никто не может сказать, что коронавирус завершится и не даст что-то новое в будущем", - сказал эксперт.
Тем не менее, эпидемиологи и специалисты уверены, что побороть вирус и завершить пандемию посильно лишь вакцинации, темпы которой в Грузии далеко не высокие.
С начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. К этому времени, по данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, полными двумя дозами вакцинировано 42,9% взрослого населения.
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