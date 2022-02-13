https://sputnik-georgia.ru/20220213/kogda-zavershitsya-pandemiya-koronavirusa---mnenie-gruzinskikh-ekspertov-264385984.html

Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов

Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов

Пандемия завершится, но не скоро, если вакцинация в Грузии будет идти такими темпами, считают эксперты 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T07:01+0400

2022-02-13T07:01+0400

2022-02-13T07:01+0400

шестая волна

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общество

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Возлагать большие надежды на завершение пандемии коронавируса в марте-апреле 2022 года не стоит, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.Грузия на пике шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время резко возрос и колеблется в пределах 20-26 тысяч, что является рекордным показателем с начала распространения COVID-19 в стране. Эпидемиологи связывают это с быстрым распространением нового штамма "омикрон".По его словам, кто переболел штаммом "дельта" в декабре, имеют такой же шанс заразиться "омикроном", как и непереболевшие. Эксперт не исключает и появление очередной мутации, для которой и "омикрон" не будет барьером.С этим согласен и профессор Тбилисского государственного медицинского университета, эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табатадзе.Тем не менее, эпидемиологи и специалисты уверены, что побороть вирус и завершить пандемию посильно лишь вакцинации, темпы которой в Грузии далеко не высокие.С начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. К этому времени, по данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, полными двумя дозами вакцинировано 42,9% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество